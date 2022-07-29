產品發布會提供飲食多人除罩 食品公司否認宴會：有提醒守防疫

食環指正調查 上周巡查該食肆沒營業

翻查資料，淺水灣會所1號為持牌普通食肆，牌照到明年3月屆滿。本報昨向食環署查詢，事件中有否人違反防疫規例、有否檢取場地閉路電視調查、有否檢控或票控任何人，食環署回覆，稱該處所「部分地方」持普通食肆牌，現正調查事件，沒有補充，署方人員上周三例行巡查時，該食肆無營業。

Future Salad早前在facebook上載多張活動照片，帖文稱有「逾千名網紅、藝人和合作伙伴」出席，其後刪除。Future Salad昨傍晚發聲明，表示當日活動是新產品發布會並非宴會，舉行時間由下午2時至晚上9時，高峰期為下午5至6時，有386人在場，以自助形式提供小量茶點及飲品，有現場表演。聲明又表示，有要求出席者遵守防疫要求，包括安排工作人員「時刻提醒在場者在非飲食時間注意佩戴口罩」。

方力申稱只逗留半小時 除拍照有戴罩

民建聯成員曾榮輝回覆本報表示，他入場時有掃描安心出行，紀錄顯示為下午2時4分，逗留至下午4至5時離去，表示當天是「考察青年活動」，與在場人合照時有除口罩，其後主要留在一樓的貴賓區，非人群主要聚集地點。

YouTube頻道「微辣」商業拓展經理梅浩禧向本報稱，當日旗下6至7名藝人出席活動，有掃描安心出行及針卡，下午兩時到場，逗留半小時後離去，除飲食及拍照，其餘時間有戴口罩；他稱當時人數「室外及室內合共過百『走唔甩』」，部分出席者確無戴口罩。

藝人方力申在Intagram Story稱，出席活動只30分鐘，在拍照時間外有戴口罩，並附上快速測試陰性結果及安心出行紀錄圖片。丁子高透過助理回覆，稱「見到個場好多人都唔敢走入去」，只逗留20分鐘，除拍照外均有戴口罩。

（新冠疫情）