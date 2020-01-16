抗疫委會重整指揮架構 增13專項組 下設特首監督協調組 消息人士稱助釐清各政策主事人

盧寵茂掌辦公室 任協調組執行秘書

政府昨日發稿表示，特首李家超一連兩日先後主持委員會及協調組的抗疫會議，會上決定強化抗疫系統架構，在原有委員會下，成立「應對疫情指導及協調組」（指導及協調組），以應對疫情變化。由醫衛局長盧寵茂擔任主任的辦公室，功能是協調組的執行秘書，專責研究、建議和推動防疫抗疫方案及措施。政府補充，協調組下會就個別指定事項或範疇成立專項組，現設由不同官員領導的13個專責或專項組。（見另表）

消息人士：列明工作負責人權責分配

政府消息人士表示，新架構下各部門處理的抗疫工作雖與以往分別不大，去屆政府也不時成立小組工作，但沒有正規化及正名，而新成立13個專項組，能清楚列明各工作負責人，權責分配更加「名正言順」。

至於特首領導的協調組常設成員只涉政務司長、政務司副司長及7名局長，人數較齊集問責官員的委員會少，能提升效率，例如更快集齊人開會，需要時再召集其他官員。

據了解，兩日會議上，官員曾討論抵港者檢疫安排，日內將公布「紅黃碼」、縮短抵港者酒店檢疫日數細節。

陳凱欣：營造重視抗疫工作之感

選委會界別立法會議員陳凱欣表示，新政府按工作內容設立專責組並安排領導官員，能夠明確交代涉事部門職能及責任，「可以提醒官員行動要快，不能等到有問題才行動」。她說從專項組名單可見，政府針對第五波高峰期的問題、外界批評等設立相關專責組，如當時安老院舍有大量個案，現時就設立安老院舍專責組。近日疫情升溫，陳凱欣認為政府或因此受各界批評，現公布成立多個專項組，能向市民及內地營造政府重視抗疫工作之感，相信對日後與內地通關將會是一個籌碼。

對於細分各項工作會否構成混亂，立法會醫療衛生界議員林哲玄表示，需視乎能否做到統籌和協調，若各自為政的話便「兩個局都嫌多」。他相信，今次分工反映政府冀權責清晰，一旦出現問題可立即找相關政策局負責。

（新冠疫情）