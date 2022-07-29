民處抽查強檢 一廈13%人違公告 4人罰萬元

另外，本港現向有呈報、60歲或以上染疫者，或60歲以下未打齊針及有長期病的新冠病人處方口服藥，醫管局前日（27日）透露正研究放寬新冠口服藥用藥指引。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台《千禧年代》表示，據藥廠指引，帕克斯洛維德適合12歲或以上者服用，莫納皮拉韋適合18歲以上者服用，相信兩款藥處方年齡有下調空間。

曾祈殷又稱，口服藥在發病首5日用藥成效最好，而現時由申報、評估病情到派送藥物需時，建議港府向長者處方口服藥時更進取，如在未感染前了解其病史、用藥史、查詢使用口服藥意向，使患者呈報後能更快獲派藥。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》引述以色列數據，稱當地新冠疫苗接種率高，未滿60歲染疫者只要及時服用口服藥，亦有明顯效用，反映口服藥對曾接種疫苗的患者有功效。但他提醒，考慮到是否可及時服藥、有否藥物相冲和副作用等因素，認為口服藥未能取代疫苗，呼籲長者繼續打針。

（新冠疫情）