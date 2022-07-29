染疫嬰疑腦炎命危 劉宇隆：注意子女抽搐徵狀

姊前日陽性 女嬰現需插喉

本港昨增4886宗新冠陽性個案，包括4638宗本地感染；醫管局公布多5名染疫長者離世，其中兩人在家暈倒送院後亡。局方另公布一危殆個案，涉及一名22個月大女嬰。該女嬰居住離島，其3歲大姊姊前日上學前快速測試呈陽性，女嬰亦出現發燒、咳嗽等徵狀，同日晚上7時家人發現她抽搐，遂往長洲醫院求醫，其後經飛行服務隊轉送東區醫院，耗時兩至三小時，其間她持續抽搐。

女嬰目前情况危殆，入住深切治療部，需插喉、使用呼吸機和強心針。劉宇隆昨出席疫情記者會時評估有關個案，稱女嬰已接受磁力共振、電腦掃描等檢查，發現腦水腫問題嚴重，不排除是新冠病毒引致的急性壞死性腦炎。他提醒，腦炎表徵包括神情呆滯、不如日常般活潑好動、抽搐等，家長應多注意，孩子一旦持續抽搐5至10分鐘便需盡快求醫。

劉：11歲以下危殆死亡率遠超中學生

自第五波疫情反彈（6月17日）以來，該女嬰為首宗3歲以下危殆個案，對上一宗為4月22日；上周另有一名18個月大女嬰情况嚴重，後轉趨穩定。劉宇隆引述數據稱，第五波截至7月23日，0至2歲嚴重、危殆或死亡個案共有19宗，佔同年齡層患者0.15%；3至4歲有15宗，佔0.11%；5至11歲有20宗，佔0.05%。他形容上述比率均遠超中學生的0.01%；又說今年2至4月期間陽性個案海嘯式上升，當時每7至10天便有一名重症兒童，預計現時將逐漸出現更多相關個案，強調應盡快提升兒童接種率。

科委會下周商6個月至3歲接種

現時本港3歲以下幼兒未能打針，3至11歲首針接種率至昨天為77.2%，即該年齡層有近11.5萬人未曾打疫苗。身兼衛生署轄下「疫苗可預防疾病科學委員會」主席的劉宇隆表示，其委員會和「新發現及動物傳染病科學委員會」（聯合科學委員會）下周將開會討論降低兩款疫苗接種年齡門檻；又說美加等地已容許幼童打復必泰，科興亦展開針對兒童和青少年的第三期臨牀研究，並在南非替100名6個月至3歲幼童接種。

劉宇隆相信可參考上述經驗和數據，並以「免疫橋接」方案，即若發現有關疫苗對幼童的效用與成人相若甚或更優越，便可總結是有效，形容早前放寬至容許中小學生和幼稚園學生打針，都是同一處理方法。他又強調，現時疫情急速發展，不應再拘泥於等候第三期臨牀研究數據的「金標準」才批准讓幼兒打針。

（新冠疫情）