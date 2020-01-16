MIRROR騷塌大屏幕 傷兩舞者 政府叫停稱徹查 至舞台結構證實安全

傷者分別嚴重穩定 主辦單位：深感抱歉

醫管局表示，截至昨晚11時15分，伊利沙伯醫院接收兩名男傷者，一人嚴重、一人穩定。據悉，其中一人為女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）的男友阿Mo（李啟言）。主辦單位大國文化及MakerVille表示對意外深感抱歉，非常關心兩名傷者情况，會提供所需協助及徹查事故原因。大國文化代表李小姐稱，明白公眾緊張事件，現時最重要照顧好傷者和整個團隊，承諾若有新進展將盡快以官方渠道通知公眾，希望大家給予時間好好處理事件及照顧傷者。

綜合記者現場所見及現場片段，昨晚10時34分，MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）與多名舞蹈員在跳唱表演Elevator一曲時，舞台上方有6個巨型屏幕，其中一個突墜下，一名舞蹈員被擊中頭部及身體倒地，屏幕再壓住另一舞蹈員，觀眾嚇得尖叫。有工作人員即時上台搶救，消防員、救護員及警員其後到場。MIRROR經理人黃慧君（花姐）事發5分鐘後上台呼籲觀眾離場，稱會處理門票問題並承諾會安全處理演唱會。

初時以為「又有爆破效果」 有歌迷受驚暈倒

事後有歌迷受驚暈倒，一名女歌迷受驚過度不適送院。

觀眾施小姐表示，巨幕墜下一刻以為「又有爆破效果」，未幾音樂暫停、全場開燈，始知出事。她說工作人員驅趕觀眾離場時，她感到非常「腳震」，她與友人為傷者祈禱，二人之後在場外相擁大哭。她形容「不知講什麼」，「原本以為昨晚沒有意外，無想過發生這樣嚴重、這樣大的事故」。

歌迷會成員指首場舞台已見問題

歌迷會成員郭小姐說自首場舞台已見有問題，「搖搖欲墜，搖吓搖吓，好擔心」，歌迷會亦反映演唱會毋須高空表演，「不用很花巧的表演」。她指參與表演的舞者與MIRROR合作多時，不希望他們有事，「最緊要人無事，才可繼續表演」。

菱藝廣告製作：只負責舞美工程部分

據演唱會鳴謝名單，機械工程由「協興隆舞台工程有限公司」負責，舞台工程由「菱藝廣告製作有限公司」負責。MIRROR演唱會舞台機關安全被質疑，江生（AK）日前在升高中的舞台跳唱時險失衡跌倒，大會在第二場取消12子在高空橋上跳唱IGNITED的部分，第三場亦有多項改動。菱藝廣告製作發聲明，指公司只負責舞台舞美工程部分，無參與導致意外相關工程的製作、運作。

特首李家超凌晨發聲明稱對嚴重事故感震驚，已聯絡文體局長楊潤雄，指示康文署聯同相關部門全面調查事件，以保障表演者、工作人員及公眾安全。政府已指示演唱會要暫停舉行直至舞台結構證實安全。楊潤雄稱非常關注事件，已要求康文署成立一個由助理署長統籌的小組，聯同勞工處及有關人士調查意外成因及作跟進工作。

經民聯議員梁美芬表示十分震驚，指主辦單位、康文署和機電署等有責任確保場地安全，當局須調查事故原因，是否涉人為疏忽或監管不力，避免意外再發生。實政圓桌議員田北辰表示，政府有必要監管在紅館等公眾場所懸掛的任何裝置，斥今次裝置若在觀眾席墜下，可導致更多人受傷。

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