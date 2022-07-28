稱難斷會否延誤 心臟科醫生：需看維生指數

心臟科專科醫生何鴻光解釋，心臟病患者能透過心導管檢查測量血壓、心瓣功能、有否出現心臟衰竭等。根據醫管局2007年文件，接受檢查者須接受局部或全身麻醉，再由醫生經皮血管穿刺將心導管放入血管及心臟不同部位檢查。局方於文件形容檢查安全度非常高，但可能出現傷口出血、血管栓塞等因血管穿刺或傷口的併發症；另有心臟創傷、藥物敏感、突發嚴重缺氧等風險。

何鴻光補充，心導管檢查屬介入式治療，加上小鐵漢植有心臟起搏器，不排除因檢查導致細菌感染而發燒。他說，由於檢查距今近半月，患者可能因小便發炎等其他原因發燒。

心導管檢查與發燒關係 需檢查判斷

至於近19小時方轉往兒童醫院是否合理、處理手法會否對病情有影響，何稱需視乎患者血壓、精神狀態等指標才能判斷，相信醫生當時已考慮相關因素，故未能判定會否延誤治療。