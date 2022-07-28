程序框死 高燒「小鐵漢」轉院等19小時 兒童醫院須兒科轉介 彭鴻昌倡舊症危急准求診

醫局致歉 稱經評估有需要可免轉介

醫管局回覆查詢稱，理解家屬擔憂心情，就他們於求診過程的不快致歉，並稱兒童醫院心臟科一直推行高風險病人出院後緊密監察計劃，例如剛完成複雜心臟手術或介入程序的病人，醫護除定期致電跟進，病人亦可直接致電查詢，醫護會評估情况並作相應建議。局方補充，如心臟科評估個別病人情况需即時由兒童醫院處理，病人可直接入住該院心臟科病房而毋須經其他醫院轉介。

小手術後兩周發燒 憂併發

小鐵漢出生以來接受6次大手術，並需定期返回兒童醫院接受各項檢查和小手術。他的父母於社交網站和接受本報查詢時透露，兒子7月12日於兒童醫院接受全身麻醉的「心導管檢查」手術，即透過刺穿皮膚將心導管放入血管及心臟檢查。至本周一（25日）小鐵漢開始發燒，求診和服藥後稍為減退，翌日傍晚再發高燒、不時顫抖，父母憂慮是手術的併發症，遂聯絡兒童醫院，院方卻稱因程序規定，需先經公立醫院兒科轉介才能收症。

白車送就近醫院無兒科 轉院待轉介

小鐵漢父母焦急至極，隨即召救護車送往就近天水圍醫院急症室，本以為短時間內可轉送兒童醫院，但該院沒兒科專科，小鐵漢等至深夜才轉送屯門醫院兒科病房。小鐵漢母親於facebook稱，曾告知醫護孩子體內有機械心瓣和起搏器，憂因細菌入侵引致發燒；對方引述既定程序稱，除非心臟衰竭，否則不能立即送往兒童醫院，需待翌日（即昨日）醫生巡房決定能否轉介。

昨早9時，小鐵漢獲屯院兒科醫生接見，輾轉至下午近2時終送抵兒童醫院。小鐵漢的爸爸昨向本報稱，等候轉院的約19小時是完全浪費（total waste），過程充滿憂慮和無奈，擔心孩子身體會否突然轉差，錯過合適治療時間；又提到在屯院留醫期間，醫護亦說礙於程序愛莫能助。他只希望日後毋須再幾經折騰才可返兒童醫院求診，「我淨係想知再有呢啲情况應該點做」。

轉院後醫護稱需待翌日巡房 愛莫能助

小鐵漢昨午起入住兒童醫院心臟科病房，其後接受抽血種菌和專業儀器檢查，亦獲心臟專科醫生診症，幸暫無大礙，若情况樂觀最快今早可出院。

暫無大礙 彭：轉院兩次增醫院工作量

醫管局回覆稱，該病人26日晚上7時半到天水圍醫院急症室求診，其後轉往屯門醫院兒科病房留醫，醫生得悉病人過往曾在兒童醫院接受手術，其後安排病人於27日下午12時許轉送兒童醫院繼續跟進。局方續稱，病人一直由兒童醫院心臟科團隊照顧，7月中接受例行心導管檢查後，情况穩定出院，而醫護有跟家屬溝通及就病人在不同情况下的處理方法提供建議。

彭鴻昌指出，兒童醫院本身不設急症室和門診，以集中處理複雜個案，避免分散人手，但他認為小鐵漢需轉介兩次才送抵兒童醫院，變相增加其他醫院工作量。彭認為，小鐵漢曾在該院治療，情况與一般街症不同，應設立既定機制方便相關病童求診，亦冀加強院方與病人家屬溝通，建議院方可向出院兒童提供轉介信，危急時家屬可持信直接向該院求醫。

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