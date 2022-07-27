20宗投訴18宗已回應 全不成立

何俊堯8宗最多 其次鄭紀航4宗

根據司法機構網頁，已公開回應的可跟進投訴個案涉及裁判官水佳麗、吳重儀、蘇文隆、何俊堯、鄭紀航和香淑嫻，以及區院法官練錦鴻。較早期的投訴由總裁判官一人處理，例如15歲少年擲汽油彈案，水佳麗讚被告是「優秀嘅細路」，被投訴態度偏頗，總裁判官蘇惠德裁定投訴不成立。

至2021年8月，司法機構宣布實行兩層架構機制，若針對法官及司法人員行為的投訴屬「性質嚴重」、「複雜」或「引起社會廣泛關注」，將以兩層架構處理，第一層由多於一名高院法官組成的專責法官小組調查投訴個案，第二層的「投訴法官行為諮詢委員會」負責審視個案及給予意見，終院首席法官會做最終決定。

兩層架構機制生效之後，諮詢委員會於2021年9月首次開會。終院首席法官張舉能考慮專責法官小組及諮詢委員會的意見後，宣布針對蘇文隆和何俊堯的投訴不成立。此外，練錦鴻審理淘大廣場「私了」案時，要求戴黃色口罩者離庭，同樣裁定投訴不成立。

（反修例風暴）