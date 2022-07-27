20宗投訴18宗已回應 全不成立

【明報專訊】根據司法機構網頁的統計，共有20宗針對法官及司法人員的投訴個案，司法機構至今公開回應的有18宗，全部投訴不成立，大部分與反修例運動有關。時任裁判官何俊堯涉及最多投訴個案（8宗），其次為裁判官鄭紀航（4宗）和主任裁判官蘇文隆（兩宗）。不過，曾讚揚將軍澳連儂牆斬人案被告有「高尚情操」的區院法官郭偉健，不在投訴個案之列，當時由終審法院前首席法官馬道立發出聲明，由區院首席法官安排郭官暫停處理反修例案件約一年3個月。
何俊堯8宗最多 其次鄭紀航4宗
根據司法機構網頁，已公開回應的可跟進投訴個案涉及裁判官水佳麗、吳重儀、蘇文隆、何俊堯、鄭紀航和香淑嫻，以及區院法官練錦鴻。較早期的投訴由總裁判官一人處理，例如15歲少年擲汽油彈案，水佳麗讚被告是「優秀嘅細路」，被投訴態度偏頗，總裁判官蘇惠德裁定投訴不成立。
至2021年8月，司法機構宣布實行兩層架構機制，若針對法官及司法人員行為的投訴屬「性質嚴重」、「複雜」或「引起社會廣泛關注」，將以兩層架構處理，第一層由多於一名高院法官組成的專責法官小組調查投訴個案，第二層的「投訴法官行為諮詢委員會」負責審視個案及給予意見，終院首席法官會做最終決定。
兩層架構機制生效之後，諮詢委員會於2021年9月首次開會。終院首席法官張舉能考慮專責法官小組及諮詢委員會的意見後，宣布針對蘇文隆和何俊堯的投訴不成立。此外，練錦鴻審理淘大廣場「私了」案時，要求戴黃色口罩者離庭，同樣裁定投訴不成立。
（反修例風暴）
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