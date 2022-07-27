還押小欖「人生最難過」 官有錯投訴不成 事主不解

稱夢中遭同房者掐頸

楊博文透過社交平台以文字回覆稱，還押期間他的房間被海綿包住，沒有窗和書本，只有個「似乎從來沒有清潔過的踎廁」和患有精神病的在囚者，一度被室友「掐住條頸」，幸好他曾修讀照顧特殊學習需要學生課程，透過溝通疏導對方的情緒，「才不至於引起更大嘅不幸」。

楊又表示，對於今次的調查報告結論感到「令人難以理解」，稱一邊說吳官對他沒有偏頗，投訴不成立，但又指吳官犯下嚴重錯誤決定。他說，唯一值得慶幸是報告無指自己有精神問題，對他的教學工作無太大意見。楊表示，教育局已就他今次刑事案底取消了他教席，終身不能進入學校，但他仍會在網上進行教學工作。

關注囚權的前社福界立法會議員邵家臻，同意專責法官小組的調查報告。他認為時任粉嶺裁判官吳重儀在聆訊這個特別的環境下，基於主觀和短時間的觀察作出相關決定，理據屬薄弱和偏頗。他認為，吳重儀在精神健康範疇上沒有接受過訓練，下令被告羈押在小欖精神病治療中心，對被告而言明顯是懲罰，令被告在等候判決前更坐立不安和「難捱」。

眾籌父母藥費 涉洗黑錢被捕

2019年11月11日「大三罷」，楊博文涉嫌被截查時踢警員腹部，前年被裁定襲警罪成判監9星期，但獲准繼續保釋等候上訴。楊其後因本案被任教的小學解僱，決定在網上眾籌50萬元，用作父母醫療開支和生活費，惟前年11月15日遭警方指洗黑錢被捕，但准他保釋候查。警方回覆本報查詢稱，財富情報及調查科仍在調查案件。

（反修例風暴）