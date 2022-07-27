令教師還押小欖 3項投訴不成立 司法機構：裁判官吳重儀嚴重犯錯

另外，案中被告楊博文回應本報查詢時則稱，小組稱吳官犯嚴重錯誤，但同時指吳官沒有偏頗，投訴不成立，認為「兩者之間似乎有點矛盾」。根據專責法官小組（下稱小組）的調查報告，案中被告楊博文在2019年11月11日「大三罷」，涉腳踢警員腹部，受審後遭裁判官吳重儀裁定襲警罪成，判監9星期。

指「偏袒警員」投訴欠客觀事實

分析供辭沒偏頗

其後3項針對吳官的投訴包括偏幫警察；對被告心存偏見，以不具說服力為由拒納其證供；其言行針對被告，包括「喝令」被告脫口罩、不容許補充證供，罪成後又表示，「以為警察會丟佢落橋係荒唐，懷疑被告心智及人格有潛在障礙，先有咁失智行為」，質疑「佢心智係咪仲可以教書」，最終撤銷其保釋，為他索取精神科報告。

小組調查後指出，根據前文後理，吳官並非按控方證人之間證供的矛盾作為信納基礎，認為「偏袒警員」的投訴欠客觀事實基礎。另外「基於嚴重偏見而拒絕接納被告的證供」投訴，案件上訴至高院時不接納此理據，認為吳官分析證人供辭時沒有偏頗，此項投訴亦不成立。至於第三項投訴，小組根據當日聆訊錄音紀錄，指出吳官因被告戴着口罩，吳官下令被告脫下口罩，措辭平和，沒有喝令，案件上訴時沒有就此作任何負面評論。

「極不認同」撤保釋索精神報告

指錯誤行使司法權 未符要求

不過，小組對於吳官撤銷被告保釋及索取精神科報告的做法表示「極不認同」；對命令被告羈押在小欖精神病治療中心，尤其被告從無任何精神問題及以此求情，吳官事後承認准許被告繼續保釋是比較理想做法。

小組結論雖認為吳官「對被告心存偏見」的投訴不成立，但吳官受其「固有但錯誤的看法所誤導」，認為被告想法荒唐，懷疑其精神狀況而影響判決，「顯然是錯誤行使司法權力」，對被告構成沉重壓力；指吳官的嚴重錯誤決定，未能合乎履行判刑職能應有的「高水平要求」。

投訴法官行為諮詢委員會經仔細考慮小組的調查報告，同意投訴不成立，並接納小組建議採取的跟進行動。終審法院首席法官張舉能同意小組及諮詢委員會建議，認為吳官犯下嚴重錯誤，總裁判官應嚴辭提醒她就處理本案的手法作出反省，避免日後再犯類似性質的錯誤。

湯家驊：知缺失改善 起警惕作用

蘇俊文：仕途有一定影響

就小組批評吳官，資深大律師湯家驊回應稱「法官都係人，都會犯錯」，此舉可以讓吳官知道缺失改善，並可確保公眾對司法制度的信心，認為投訴機制十分重要。湯又稱，報告未有交代後果，但提醒吳官不要再犯同樣過錯，認為可以對她起警惕作用。

大律師蘇俊文表示，平常上級法院亦會點名指出下級法院的裁判官或法官出錯，但小組指吳官犯嚴重錯誤，實屬罕有，或對其仕途及升遷有一定影響。他認為，此事反映司法機構重視司法人員的質素。至於吳官會否被調任等，則要視乎司法機構安排。

（反修例風暴）

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