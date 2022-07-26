政府擬辦30場施政報告諮詢會 落區聽意見 包括社區會堂式及視像會面

會否主動蒐民主派意見？

稱「不論背景」歡迎意見

政府昨日發放宣傳短片，李家超帶領司局長亮相，他說，會就其選舉承諾和社會關心的議題提出具體措施，包括提升治理水平，增強發展動能，紓解民困等。據了解，政府未來一周會落區；而今次諮詢方式亦包括社區會堂式，以及有「純落區」、特定群組和視像會面。至於會否再以電台《眾言堂》形式作諮詢，消息稱未必會，內部評估去年效果麻麻。

本報向政府查詢30場諮詢會細節，施政報告組回覆表示，諮詢會由本周起的兩個月內陸續舉行，視乎參與人數、防疫考慮等，實體或視訊會議均會採納，諮詢對象包括立法會議員、公務員團體、不同經濟行業和專業服務代表、各社會界別、市民等；落區活動正在籌備。

全國人大常委譚耀宗昨被問到政府應如何就施政報告蒐集公眾意見，以至蒐集不同政見者的想法。他指廣泛蒐集意見是好事，歡迎市民親自或通過議員向特首反映意見。至於30場諮詢是否足夠，他認為已不少，「有些人物可能很有代表性」。

民協：將商會否交意見書

狄志遠：應聽反對意見展胸襟

民協6月發表對政府施政意見書，就扶貧、安老、土地房屋、地方行政、民主及修補社會撕裂提出意見，主席廖成利向本報表示，下月中的執委會將討論如何深化有關建議，再決定會否就施政報告提交意見書。新思維主席狄志遠稱，政府應聽取更廣泛民意，包括過往較多反對聲音的團體，指泛民提供不少有用意見，若政府不聽個別反對意見，難達求同存異效果，認為政府應展示政治胸襟。

黎棟國：做戲無意思

黃國：泛民應調整

新民黨常務副主席黎棟國認為，任何團體有合適意見都應向政府表達，最重要達到「諮詢意見」的目的，「做場戲就無咩意思」，相信政府不會因個別團體的立場而選擇聽或不聽其意見。工聯會理事長黃國稱，政府應聽取不同但合理的意見，與立場無關，但希望民主派可作適當調整，以香港及國家整體利益出發提供意見。