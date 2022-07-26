公僕辭職年翻倍 回歸新高 工會：因薪酬壓力政治等 人力顧問：移民潮致市場搶人

明報記者 鄭啟智

據公務員事務局數字，上年度有10,487名公務員離職，當中3734人辭職，以政府公布2021年3月有17.8萬名公務員作基礎計算，辭職率2.1%，是回歸後最高。當局早前表示2021/22年度首三季有2809人辭職，代表單是第四季（今年1至3月）已有近千人辭職。

AO職系辭職率4.3%

葉劉：近年政治環境惡劣

至於政務職系，上年度有44人離職，其中逾七成、共32人屬辭職，數字是近5個年度新高。按政務職系現時編制約750人計算，辭職率約4.3%，較整體公務員辭職率高一倍。

政務職系出身的保安局前局長葉劉淑儀關注AO（政務官）辭職數字高企，她認為近年AO面對的政治環境惡劣，包括立法會施加頗大壓力，當公營機構或私人市場的薪酬更可觀，便令不少政務官轉工。她指未來數年不少達常秘級的資深政務官將陸續退休，他們熟悉法律和政策，是各政策局的骨幹，認為流失情况值得關注，期望政府提升AO工作的成就和滿足感。

投考人數亦呈跌勢。公務員事務局回覆查詢，2021/22年度有約9700人和約1.5萬人分別投考政務職系及二級行政主任（EO），兩者均大跌約三成，兩職系近年每年分別取錄20至30人和200至300人。曾被稱為「天之驕子」的政務職系，上年度首次跌至不足1萬人投考。

投考AO EO人數跌約三成

香港公務員總工會主席馮傳宗認為，公務員在工作市場吸引力漸降，公務員經常受到不合理批評，早前加薪爭議亦反映獲合理回報有困難。他促請政府改善新制公務員福利待遇，適度增加編制，及主動向社會解說公僕的工作表現。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，現時公務員入職薪酬不比私人市場高，加上公務員薪酬升幅較慢，致招聘吸引力降。

工會：加薪爭議顯難獲合理回報

卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀則表示，公務員招聘競爭力與私人市場相比並不遜色，部分私人企業流失率更高，認為主要問題是移民潮導致整體人力市場短缺，結果要互相搶人。對於政府工吸引力降，她認為經歷社會事件，部分年輕人對政府不滿，選擇辭職離開政府或不投考公務員。

計及退休等其他流失類別，上年度整體有近6%公務員離職，會否影響政府運作，高級公務員協會主席李方冲稱，政府仍設有非公務員合約制僱員，但公務員工作將更困難，特別是中高層或面對更多壓力。他冀政府研究辭職情况，分析背後原因，研究如何提升招聘吸引力。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强認為，流失逾萬人對公務員團隊穩定性有影響，期望政府採取措施，包括薪酬待遇上模仿私人市場等。

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