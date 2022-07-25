昨36.1℃歷來最熱7月天 開風扇兩冷氣 頂層劏房逾30℃

社協量度 3區天台屋達40℃

余女士一家四口住在深水埗頂層劏房，她表示，有特殊學習需要的大女兒在家就一定會吵着開冷氣，導致電費昂貴。住在天台對下單位，其家中牆壁和窗框於下午時都會變得燙手，為降低室內溫度，她每天都要走上天台淋水。余女士透露，自租管條例實施後，業主略減收其水電費，但天氣炎熱，電費仍居高不下，上月電費1200元，比5月多200元。她曾要求業主安裝獨立電表不果。她家中有4把風扇和兩部冷氣，昨日所見兩者同開動但室溫仍逾30℃，導致兩名女兒經常為爭「冷氣位」爭執。

住在荃灣天台屋的林先生，由於屋頂鐵皮受熱，加上窗戶因對着馬路常年不開，其住所日間室內溫度可達40℃。他說今年夏天每日要開冷氣9小時，比上年夏天多開3小時，酷熱導致他腸胃不適和頭昏，本月已在家中暑兩次；其電表與7個租戶共用，致經常跳掣，令他睡眠質素欠佳。他指6月電費比去年同期多300元，業主堅決不肯提供電費單，並跟他說「嫌貴就搬」，他無奈只能接受。

租管實施後 住戶嘆水電費反增

今年初生效的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》，規定若租客無獨立水電表，業主須出示有關公共服務收費帳單副本及告知分攤安排。不過，社協調查發現，受訪住戶今年5月份水電費中位數為638元，較去年的624元升約2%；約84%受訪者不知道整個單位的真實水電費，逾九成人沒向業主要求出示水電費帳單。

社協質疑業主濫收水電費情况未見改善，有租客稱不敢向業主反映水電費問題，怕被加租或逼遷。社協副主任施麗珊建議政府部門應主動調查水電費濫收情况，嚴厲打擊及簡化分裝讀表程序，並增設劏房水電費收費模式，減低累進式收費對住戶的影響。