2/3項目 財會無討論 狄志遠：要求討論門檻高 陳健波：會議程序暫不改

人事小組所提項目皆不建議討論

推翻須3財會委員要求及過半人同意

翻查紀錄，今屆會期至今，人事編制小組委員會向財會提交11個項目，當中包括涉及每年約1.2億元額外開支的政府架構重組，全部均不建議財會進一步討論。小組委員會主席、新民黨葉劉淑儀回應稱，所有建議均在會上表決過，強調是議員自行決定。她又不認為財委會現時審議速度太快，反指是以往太慢。

今年工務小組委員會向財會提交28個項目，涉及近900億元，當中6個項目有在財會進一步討論。小組委員會主席、經民聯盧偉國稱，財會與兩個小組有分工，現時情况沒問題。

狄志遠張欣宇倡3議員提出即可討論

會議程序修改前，只要有任何委員作預告，即可進一步討論由人事編制或工務小組提交至財會的項目，新思維狄志遠批評，修改後，在財會進一步討論的門檻過高。他指不少議員均不是兩個小組委員會成員，在財會可讓更多議員參與討論。議員張欣宇（新界北）亦指出，新規則下多次有議員提出欲進一步討論，最終被否決，導致部分項目討論不足，認為做法「不應該」。他強調在新選制下已沒有議員想「拉布」拖垮項目，冀能放寬門檻。狄志遠和張欣宇均建議只要有3名議員提出，便應容許有關項目可在財會討論。

對於能否放寬門檻，陳健波認為新會議程序實行僅7個月，時間尚早。不過他相信在運作上有微調空間，包括倘有議員在兩個小組委員會提出欲在財會討論，有君子協定盡量通過，讓更多項目可在財會討論。