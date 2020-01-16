今屆財會96%項目不記名通過 每億撥款耗0.9分鐘快上年一倍 陳健波：同意需顧市民觀感

明報記者 鄭啟智

第七屆立法會自1月上任約7個月，本報盤點財會通過52個項目當中，50個以不記名方式表決，佔逾96%，僅在審議政府架構重組和職訓局九龍東（茶果嶺）新校舍工程時有記名表決。相比之下，2020/21年度財委會通過120個項目，94個項目不記名舉手表決，佔78%，當時熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然仍在立法會。

蔡子強：反映議員立場沒明顯差異

劉慧卿：記名意義讓人知議員意向

蔡子強和曾任財會主席多年的民主黨前議員劉慧卿均認為，數字反映議員立場沒明顯差異，不需透過記名表決表態，側面證明今屆議會是「清一色」。劉慧卿指出，過去慣例議員欲投反對票便會要求記名表決，以記錄在案，「現在次次不記名，即是無人反對」。她稱，記名表決的意義也在於讓市民知道議員是否在席及其投票意向。

曾在財會投反對票和提記名表決的新界北議員張欣宇認同，財會應作出更多記名表決，例如針對防疫抗疫基金等社會關注的大額撥款，但強調不應「為記名而記名」。

委員人數翻倍 審議時間反更快

陳：只計需討論項目 每項審1.5小時

在審議時間方面，財會至今召開13次會議審議撥款項目，總時數約24.4小時。平均每1億元撥款僅需0.89分鐘便獲通過，較上年度平均花1.69分鐘快近一倍；而平均每個項目以28分鐘審議，也較上年度的46分鐘快。民主派議員於前年11月總辭，因此上年度財委會大部分時間均以建制派佔絕大多數，只有約40名議員。新選制下今屆財會委員人數翻倍，審議時間反而更快。

陳盼議員細審 免官員以為撥款易

陳健波回應稱，委員增加，理論上有更多人發言，但取決於議員關注點，認為上半年項目爭議不大。他指財會去年底修改會議程序，倘人事編制或工務小組通過建議，財會便毋須討論有關項目，修例原意正是想縮短討論時間。他認為，若只計算需討論的19個項目，每項平均審議1.5小時，時間合理。他希望議員認真和細心審議撥款，讓市民信服，也避免官員以為撥款很易通過。

陳克勤：不能只計財會討論時間

狄志遠：項目匆匆過 做不到把關

議事規則委員會主席謝偉俊則認為，時間快慢不是問題，審議質素更重要，但對於今屆審議質素，他稱難一概而論，「有些較快，有些正常」。民建聯陳克勤稱，不能只計算在財會討論的時間，撥款項目提交財會前會先在事務委員會、人事編制或工務小組討論，沒有抹殺議員討論空間。

新思維狄志遠認為，現時大部分撥款項目在財會均不需討論，很多項目匆匆通過，有時他遲到10分鐘會議已完結，批評情况不理想，做不到應有的把關功能，只是走程序，影響社會觀感。

劉慧卿強調，審議撥款是立法會其中一項最重要職能，每項撥款都有很多內容，財會審議時間太短，令市民感覺議員草草通過撥款，沒有嚴肅審議。她說過去議員在財會向政府提出很多問題，但「此情不再」。蔡子強說，財會審議撥款時討論和異議較少，沒法反映潛在分歧，一旦到實際施政才發現問題便會太遲，也有更大負面影響。

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