倘豁免「電腦罪」需設發牌制 莫乃光憂網安公司寧棄港

可囚終身恐致打壓

法改會電腦網絡罪行小組委員會日前發表諮詢文件，提出訂立5項罪行，包括非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統，以及提供或管有用作犯罪的器材；而在港以外的行為若符合犯罪者或受害人涉及港人等條件，本港亦有司法管轄權。

莫乃光以美國史丹福大學旗下全球數位政策育成中心訪問學者身分撰文，關注法改會的建議可能令科技界日後需面對更高風險及不確定性；又認為可囚終身的建議不排除導致司法濫用和政治打壓。

莫稱，法改會提出訂立「合理辯解」免責制度，但若檢方在該制度下仍可先檢控，反而造成寒蟬效應，特別是需掃描網站漏洞的「白帽黑客」或網絡安全公司；而業界獲豁免的同時需成立發牌制度的建議，莫稱反映委員會不理解業界運作，網絡安全公司為免麻煩將選擇放棄香港生意。

否認規管為鋪路「封網」

法改委員稱發牌防濫用

另外，陳政龍在有線新聞《有理有得傾》表示，現時法例下若涉及「合理辯解」，都是由法庭演繹，但若公眾認為規管電腦網絡罪行上應納入一些具體情况，例如家長管教、網絡安全等，可提出討論。

對於業界憂慮網絡安全專家獲豁免的先決條件是設發牌制度，陳政龍說，概念上應容許專家做網絡安全測試，但亦要防止濫用，「問題在如何規限」。他強調委員會無既定立場，但討論到是否需要認定網絡專家的身分及如何認定時，發牌是較明顯可行的方向；又說發牌制度一般設有守則，可規管業界品行。

陳政龍又否認是次規管網絡罪行與外界認為是為「封網」鋪路有關。