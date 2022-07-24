「不停車繳費」貼紙 「易通行」App可申

「車輛貼」需開「易通行」戶口 電子過數

「易通行」年底試行後會陸續擴至其他政府收費隧道，車主把有無線射頻識別技術（RFID）的繳費貼貼於車頭擋風玻璃內壁，過隧道時隧道費會自動從戶口扣除，毋須在收費亭付費。繳費貼分「車輛貼」及「車種貼」兩種，前者供指定車輛使用，後者不記名，但按車種分類設不同款式，車主可任選其一。

「車種貼」不記名 8服務點購買增值

署方昨公布兩款繳費貼最新申請及收費方法，運輸署總運輸主任（不停車繳費事務）甘慧明稱，去年11月起車主遞交牌照申請時已可預先登記申請「車輛貼」，日後亦可經「易通行」網站及手機程式申請；港島、九龍、新界東及新界西4區亦各設服務中心及指定油站供申請。「車輛貼」車主需於網上開通「易通行」戶口繳費，戶口可透過儲值支付工具、銀行戶口或信用卡增值，署方稱不排除日後加入其他支付方式，包括便利店付款。

至於「車種貼」則不記名，毋須開通「易通行」，增值便可使用，暫只能到服務點購買及增值，網上僅供查詢餘額，署方正研究可否經便利店及自動售賣機發售。甘強調，署方不會強制車主用繳費貼，隧道口有儀器自動識別車輛車牌，署方會通知車主14天內補交；如有車貼但過隧道時戶口無錢，會以同樣方式處理。

按車流調節燈號 5點試行減延誤

另外，運輸署2021年3月起於深水埗、荔景等地5個獨立運作燈號路口安裝實時燈號調節系統，按車流及人流自動調節紅綠燈分配時間。署方稱，安裝後平均每個路口交通燈減少5%至18%延誤，行人及車輛等待時間縮短，而東涌市中心8個聯動式、即互相連接的燈號控制路口亦將試行相關系統。

至於去年11月啟用的荃灣海盛路自動泊車系統，署方指78個自動泊車位現平均每月有八、九成使用量，情况理想，深水埗欽州街與通州街相關項目明年動工，料3至4年內建成。