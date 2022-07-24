何永賢認難速減上樓時間 將建更高過渡房

設施延後公屋 擬短期交通支援

何永賢將公屋輪候比作巨大恐龍，要拉停並防止牠向前行同時令牠扭頭的過程非常用力，不能期待一下子就做到。她形容，當恐龍掉頭後，如同公屋輪候時間亦會慢慢回落。她補充，「公營房屋項目行動工作組」會在今屆政府上任100日內提交初步加快興建公營房屋的建議，以向社會交代。

至於上屆政府提出的過渡房政策，何認為屬好想法，並正思考優化空間及未來發展模式，又期望未來5年做得更好。她以啟德防疫設施為例，該項目在4個月興建備有升降機的4層建築，讓當局明白可於短時間興建較多層數的項目，惟需同時顧及成本。

覓地方面，她認為政府過往在覓地存有爭拗，認為過去覓得的土地不足夠。她說會積極善用建築師身分及以往在建築署興建防疫設施的經驗，加快本港房屋建成，包括採用興建及設計合約模式，促進廠房和地盤同步工作，例如興建地基同時設計上蓋等。至於能加快多少，她說每個地盤具體情况都不同，存不同限制，會與團隊到每個地盤了解。

置業階梯方面，當談及未來公營房屋單位面積會否限制最少達280平方呎，何永賢稱未來公營房屋項目會減少細單位，但不會完全停建，為買家保留選擇空間，並持續留意市場反應。她亦指出，對於居住環境惡劣的市民，提前上樓屬好事，即使屋邨配套未完善，但一般預計入伙數個月後便能完成，房屋局會與其他政策局協調，研究是否能提供短期公共交通路線。