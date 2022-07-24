建公屋提速 研早定配套增組裝樓 工作組將協調部門速交社福車位要求 免中途「加單」

公營屋工作組料暫每周開會一次

本屆政府成立的「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」本月12日召開首次會議，討論未來工作計劃和整體工作方向。據悉，工作組為於9月底前提交具體工作建議，料需約每周開會一次；而統籌組因大部分工作範疇已展開，開會次數或較工作組少。

工作組以公屋「提速、提量、提效」為目標，消息稱現時公屋項目前期工作其中一項難題是各部門在籌建公屋計劃「加單」，要求項目提供若干社福、泊車位等配套，其中社福設施佔總住用樓面面積5%，而建停車場尤其在地底則非常耗時，故工作組工作重點之一是研究如何協調各部門盡快向房署提交配套要求，讓署方及早開展規劃。

「提前上樓」有初步方案

另一方面，房署曾稱MiC建公屋可縮減約兩個月工期，增加使用MiC是一大重點。接近政府消息稱，房署現階段目標是未來10年興建2萬個MiC公營房屋單位，但工作組希望研究在此基礎上再增加MiC建屋，但實際數量需再考慮。該消息透露，房署使用預製組件建築多年，相信轉用MiC需經一段時間適應。

至於較受公眾注目的「公屋提前上樓」計劃，消息透露，房署已有一套初步方案，亦承認提前公屋建成時間充滿挑戰，因過去公屋計劃一般有10%出現延誤，要項目單位全數按時建成並不容易，能否把未來5年較後時間建成的公屋單位提前一些時間建成，要視乎工作組制訂措施的成效。

熟地資料難每幅交代 只供分區數字

消息又稱，統籌組新工作相對較少，舉例精簡發展程序工作已進行，未來將公布10年熟地供應預測可公開分區數字，但相信難做到每幅土地都詳細交代。

難估省時 招國偉倡配套全建於一廈

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉說，難估計盡早提交配套要求可減省的時間，但相信未必很多，反建議考慮將泊車位等配套調至其他社區土地以「一地多用」模式興建，或將配套集中在一座興建，雖然樓宇佈局較密，但可令住宅大廈加快建成。招又稱，房署使用MiC是大勢所趨，但涉及地盤位置和儲存空間問題，限制較大。

大埔富蝶邨二期明年第三季建成，涉6800伙，房屋局長何永賢早前曾稱研究分期交樓。大埔區議員何偉霖表示，8幢大廈建造進度有先後，料有幾幢明年上半年建成，較項目原預計明年第三季略早，但擔心區內商舖和巴士線配套未能相應提早，居民「受苦」時間拉長。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676