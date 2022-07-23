國歌法首兩案提堂 同涉張家朗奪金日

《國歌條例》於2020年6月12日實施，列明觸犯貶損國歌者，一經定罪最高罰款5萬元及監禁3年。

一涉揮港英旗 一涉領獎片配《榮光》

首案控罪稱，被告梁恩寧（41歲）報稱「自由人快訊（Freeman Express）」記者，被控2021年7月26日在觀塘道418號apm商場內公開及故意侮辱國歌，即播放中國國歌期間高舉香港英國殖民地時期旗幟。

被告暫毋須答辯。辯方庭上透露，被告在警方搜身過程遭受不恰當及歧視的對待，希望法庭記錄在案。被告獲准以5000元保釋、不得離港、交出旅遊證件及每周到警署報到一次。

另案被告鄭榮進（27歲）報稱無業，涉將張家朗於奧運頒獎禮奪金片段配上反修例運動歌曲《願榮光歸香港》，並發布至網上平台。

控罪稱，他被控於同日在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌。他另被控一項侮辱區旗罪的交替控罪，即在同日同地公開及故意以玷污或踐踏的方式侮辱區旗。被告暫毋須答辯，案件批准押後以待被告聘請律師。

【案件編號：ESCC 1366、KTCC 1220/22】