中暑後遺不當工傷 工會促列職業病保障

《僱員補償條例》（下稱條例）附表列出指明的48種職業病，例如職業性哮喘病、熱內障和氣壓病等，該等疾病的復發症和後遺症亦屬職業病。條例列出，如僱員在「訂明期間」內受僱從事某類工作，並因該工作患上指明的職業病，令僱員喪失部分或全部工作能力或致死亡，便可獲與工傷同樣的補償。譬如條例訂定熱內障的訂明期間為3年，如僱員患熱內障的起因，是喪失工作能力或死亡之前的3年內因工作性質所致，則可獲償。

倘無即時呈報 病徵消失後多不賠

至於工傷，則僱員於受僱工作期間因工遭遇意外致傷或死亡，即可獲補償。現時中暑未納入條例指明的職業病，勞聯副主席譚金蓮表示，工友中暑如無即時呈報工傷，通常會在病徵消失後結案不獲補償，惟中暑有可能出現後遺症，後遺症則不受工傷補償所保障。她說，中暑的後遺症或影響僱員日後工作能力，故工會認為列為職業病更妥當，如醫生判症為中暑，應在病徵消失後評估僱員工作能力的影響，以作相應補償。