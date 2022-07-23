疫下經濟差市民「手緊」 天熱未旺電器茶飲店

盼下月消費券助銷情

深水埗新昌源電器直銷中心負責人梁先生表示，儘管今年較去年熱，冷氣機及風扇銷情極差，生意較去年跌40%。他說，以往6至9月為冷氣機銷量最佳時節，但疫情持續逾兩年，部分街坊反映「驚隨時無咗份工，要慳住」，故上月及本月銷量僅「夠交租，打個和」。他說曾推出折扣增加銷情，但未見起色，反映市民購物意欲低，期望8月派發消費券時銷情可改善。

另一電器店員陳生亦說，今年風扇生意額較去年差，月入營業額由去年夏季的1萬元跌至今年同期的3000元，去年銷情最佳的「芭蕉扇」生意額亦大跌50%。

貢茶深水埗分店職員馬小姐稱，疫前店舖夏季每日營業額可達約8000元，但自2020年起夏季每日營業額只有約4000元，生意大跌50%。她稱近日天氣炎熱，飲品銷量亦未見增長。

同樣位於深水埗的飲料店臻．茶整體銷情對比去年夏季亦未有增長。店員陳小姐說，附近有眾多飲料店，競爭激烈，加上經濟未見好轉，市民買飲料意欲未有顯著增加。她續稱，近日天氣持續酷熱，店舖為增加生意，部分飲料推出八折優惠，故本周銷情稍微好轉，「賣多幾杯」。