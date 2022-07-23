7月高溫破紀錄 熱夜料月內持續 共5日達35℃見新高 今預測36℃或成最熾7月天

天文台昨錄得最高氣溫35.6℃，除是本年最熱一天，更平了2016年創下的7月第二高溫紀錄，也令本月共5天錄得最高氣溫35℃或以上，屬7月份有紀錄以來最多。據天文台分區天氣預報，今日下午3時天文台氣象站最高氣溫料達36℃，如預測準確，將打破1968年7月35.7℃的7月最高溫紀錄。天文台科學主任劉子麒向本報稱，預料未來2至3天最高氣溫亦會逾35℃，會否破紀錄則視實際情况。

截至前日平紀錄連續13熱夜

全日最低溫度28℃或以上即屬熱夜，截至前日本月已錄得連續13天熱夜。劉子麒稱，本港受副熱帶高壓脊影響，華南地區天氣酷熱，預測熱夜會持續整個7月，故可能打破2020年的13天最長連續熱夜紀錄。

劉說，上水錄得38.1℃，平了2020年紀錄，為2004年有紀錄以來最高。而根據天文台分區天氣預報，上水氣象站料於今天下午2時的最高氣溫達38.2℃，料打破歷年紀錄。昨日打鼓嶺最高氣溫37.9℃，僅次上水。另外大隴及跑馬地亦分別錄得最高37.7℃和37.6℃。

天文台前助理台長梁榮武表示，受拉尼娜現象影響，現時太平洋海水較冷，氣溫原本不應太熱，惟全球暖化比預期急速，令歐美及亞洲皆出現熱浪；同時熱帶地區的下沉氣流形成高壓脊，令空氣積聚，風勢減弱，使天氣變得炎熱，屬恆常天氣現象，今年則特別強。

體溫逾38℃或熱衰竭

醫生：有人誤當新冠

醫管局回覆稱，截至昨午5時，公立醫院急症室今年6至7月共收到6宗中暑個案。家庭醫生林永和表示，如中暑病人未有及時照顧，有可能器官衰竭而致命。他說，今年天氣特別熱，過去10天其診所每日都有數名病人因熱衰竭求醫。他表示，體溫逾38℃則可能是熱衰竭，出現頭痛、冒汗、口渴和疲倦等症狀；有病人因體溫過高和頭痛，誤以為患感冒或新冠而求診。林永和又說，若懷疑患上熱衰竭，應多喝水和避開高溫環境以降溫，喝凍飲亦可降溫，病人一般不需服藥。

勞聯：20工會稱有工友中暑

工人在酷暑下在戶外工作更危險。每天需露天工作的地盤工友盧先生說，有次忘記帶水上班，長期暈眩和嘔吐，同事發現後通知主管，將他送至急症室，醫生稱他因中暑不適，而他即日出院，休息數天後繼續工作，惟他說難證明不適與工作有關，故未有呈報工傷。

勞聯副主席譚金蓮稱，20個機電工會表示今年均有工友曾在工作期間中暑，從事裝修的工友中暑情况較為普遍。她說，由於中暑徵狀及對工友的影響滯後，工友事後難證明不適與工作有關，故難報工傷；亦有工友中暑擔心主管責怪，而未有呈報工傷或求醫。她促政府列中暑為職業病以保障僱員。

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