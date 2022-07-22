資優生拒捕罪成 官稱不宜判社服

悼梓樂變衝突 指被告腳踢警員

辯方罪成後求情指出，被告黃梓揚（25歲）在電腦技術公司任項目總監助理，其母在求情信中表示，被告為家中經濟支柱，眼見妹妹電腦殘舊，特意送上新機賀妹妹入讀大學，為人善良。辯方表示，被告獲中學班主任力證具備才能，自中學起已是典型的數理資優生，在奧林匹克數學比賽屢獲佳績，相信將來有能力貢獻社會，冀法庭考慮案中無人受傷、較同類案件輕微而輕判。

官信警證供 稱戴手套悼念違常理

另外，崔官在裁決中表示，被告自言身穿黑衣、戴上口罩及手套是配合當天的悼念儀式，但戴的是3M工業手套，作為悼念服飾有違常理。此外，被告聲稱被按在地後遭噴射胡椒噴霧，惟當時在旁的警員不曾目睹，不接納被告當時受胡椒噴霧影響，才不斷爬起身及腳踢警員，反之被告的行為令警員無法為他鎖上手扣，需要同袍協助，更需施以胡椒噴霧才能制服被告，故裁定被告抗拒警員罪成。

【案件編號：KCCC 3286/21】

（反修例風暴）