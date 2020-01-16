指警無故施襲 運輸工「對警無偏見」索償164萬

稱腳傷半年無收入 未供薪金證明

原告蕭志雄沒有律師代表，被告由律政司代表警務處長。任職運輸工人的原告稱，事發8月3日外出用膳時，有警員在馬路推倒他，把他拖行及棄於馬路。途人為他召救護車送院治理。原告月入約2.5萬元，因左腳踝受傷約半年沒有收入，就此損失索償164萬元，但他未能出示薪金證明。另外，原告在申索書稱，警員非法襲擊他構成酷刑，違反《基本法》；警員亦干犯公職人員行為失當罪。

被告一方引述申索書，指2014年秋天起有無數警暴，問原告是否對警方印象欠佳？原告否認，稱對警員並無偏見。他解釋在口供紙提到警員當時想打人，是因為事發時的社會氣氛，他說若有人搗亂，警方會打人，問「揸住警棍同盾牌，如果唔係想打人，係想點？」

被告指原告證供不一誇大

至於申索書描述警員「畜生都不如」，並以「牠們」代稱，原告說作為市民無故被打，他懷恨在心和憤怒。他不同意藉此宣泄不滿，亦不知當天有遊行。被告方又指，原告庭上證供和先前說法不一，質疑他誇大其辭，原告承認他較早時只說被警員推倒，沒說遭拳打腳踢。被告方提出，醫生診斷原告左腳有骨折舊患，惟原告稱從不知自己曾骨折。案件今續，警員將出庭作供。

【案件編號：DCPI 3344/19】

（反修例風暴）