兩男藏索帶 控方因終院裁決改刑罰更重控罪

原最高刑罰兩年 新控罪可囚10年

11名被告案發時年齡介乎18至41歲，依次為陳建熹、陳子健、鄭浩麟、鄭偉傑、張浩然、張元山、周明摯、方淦輝、馮天程、何焯銘及何仲玹，兩人報稱學生，其餘為技術員、文員等，被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

被告前日始知改控管有圖毁財產物品

其中報稱教師的鄭浩麟及汽車技術員的馮天程，涉分別管有1包及3包索帶，原被控《簡易程序治罪條例》第17條下的管有適合作非法用途的工具罪，因應終院上周五的裁決，控方改控兩人各一項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪，據悉，被告前日才知悉改控事宜。

首宗管有索帶被定罪的案件中，34歲地產經紀陳俊傑涉藏48條索帶，審訊後被裁定管有適合作非法用途的工具罪成，判囚5個月2周，陳就定罪和判刑提出終極上訴。終院上周裁定，涉案索帶不是束縛人身所製造，不屬束縛人身的類別；亦不是攻擊性武器，也不是適合作非法進入的工具，故裁定上訴人不應在此條例下定罪。

控方：索帶築陣堵路 須費力還原

就兩名藏有索帶的被告，控方於開案陳辭指出，兩人可使用索帶綑綁物件築起陣地堵塞道路，以致事後需花費人力還原。另根據當時的整體環境和被告被發現的情况，法庭可肯定其犯罪意圖。

開案陳辭又稱，警方當晚9時抵達加士居道一帶，其後組成防線推進，示威者向警方投擲汽油彈及雜物等，警方則發射催淚彈驅趕。約11時許，警方展開圍捕，截獲213人包括11名被告，其中首被告陳建熹、第11被告何仲玹因受傷被送到醫療區或送院治理。另4名警員執行職務時受傷，包括被碎片割傷，及被汽油彈殘餘物等滑倒受傷。

控方指出，雖然眾被告沒有被辨認作出任何破壞社會安寧的行為，但建議法庭考慮以下因素，裁定他們身處現場參與暴動，包括：眾所周知的理大事件、當局不斷強烈警告；當日理大的情况和公開資訊；案發地點並非正常日常生活的狀態，如交通、商店沒有運作；被告本身的住所及其八達通紀錄等。

【案件編號：DCCC 747/20】

（反修例風暴）