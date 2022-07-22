個案：業主自定水電費「唔滿意可以唔租」

孤兒寡母憂逼遷「啞忍就算」

葵涌劏房居民大聯盟成員陳女士與14歲的雙胞胎兒子，一家三口居於青山公路一帶一個約150呎劏房單位。她說條例實施後，即今年2月與業主簽訂新租約。陳女士說，當時聽聞租管條例已實施，故特地從地區組織了解條例細節及內容。她說，雖然與業主白紙黑字簽訂租約，符合條例規定，但業主同時聲稱，租管條例不適用於水電費範圍，若不遵從大可選擇搬走。業主最終收取每度電1.5元，較中電收費貴約16%，水費則收費每立方米15元。

她說，雖然得悉業主此舉違法，而且收費昂貴，但未敢直接反映。她擔心質疑業主會令雙方關係惡化；又怕短時間內難尋單位搬遷。「自己孤家寡母帶同兩名兒子」，兒子在當區就讀中學，加上搬遷費至少數千，故寧願「啞忍就算」。陳女士補充，單位月租5800元，價格及環境尚算便宜，又謂已與業主簽訂一年生及一年死的租約，「住埋呢一年再算」。

促政府多解說條例 否則形同虛設

她批評政府立法後未有積極宣傳條例，令業主對條例理解錯誤。她補充，條例涵蓋不少劏房居民，政府應派員接觸逐家逐戶解說，否則條例形同虛設。