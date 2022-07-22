劏房租管已半年 吃虧租戶不敢言 水署：濫收水費八成拒作證 團體斥蒐證責任卸租戶

明報記者 區慧盈

《2021年水務設施（水務設施規例）（修訂）條例》及《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》分別於去年5月14日和今年1月22日生效，賦權水務署規管及打擊劏房業主濫收水費。水務署回覆查詢稱，去年5月至今年6月底共收到約50宗懷疑濫收劏房戶水費舉報，當中一宗被定罪，一宗進入司法程序，約10宗仍在調查，其餘38宗即近80%個案因舉報人最終拒絕作證或證據不足而未能提出檢控。

過去一年50舉報

1定罪1進司法程序

至於屬劏房租管條例主要執法部門的差估署，由1月22日至上月30日識別了共166宗有關劏房業主涉違新法例規定的個案，其中包括5宗舉報個案。差估署正調查其中160宗個案，其餘6宗因租客拒絕提供進一步資料未能繼續跟進，佔總數3.6%。

差估署表示，共接獲約4600個劏房租務查詢，並處理約3500份租賃通知書，同時於今年5月下旬主動到各區探訪劏房戶，至上月底已造訪約180劏房戶，與43戶詳細訪談，成功率約24%。

劏房戶憂被停水電 願作證少之又少

關注基層住屋聯席成員余文彥表示，業主未按條例簽訂租約，或未向租戶提供水電費單副本仍相當普遍。她透露，至少約40租戶反映遇上上述情况，部分業主甚至隨意就水電費開價，租戶被逼啞忍。她解釋，大部分租戶租住劏房時考慮一籃子因素，包括選址是否便利上班或孩童上學、租金及樓層等，加上每次搬遷費用昂貴，導致租戶「住開就唔想搬」，因擔心難再找到相宜居所。

余又指出，另有租戶擔心舉報業主會遭秋後算帳或被找麻煩，怕被停水停電，令願意指證業主的租戶少之又少。她說，租戶相對業主較弱勢，加上目前指證過程繁瑣，租戶需「露面」出庭，行政程序複雜，對手停口停及學歷不高的租戶構成沉重負擔。她曾向差估署反映有關問題，但部門未提出具體改善方法。

招國偉促政府主動巡查

曾任劏房租務管制研究工作小組成員的公屋聯會總幹事招國偉認為，部分租客或擔心舉報業主，會被逼遷或報復，建議政府加強巡查，主動出擊。他說，全港劏房租戶多達逾10萬戶，認為政府有必要加強巡查及嚴正執法，以免出現違規的漏網之魚。

組織斥條例忽略業主權益

另一曾任工作小組成員的香港業主會會長佘慶雲則批評，法例傾向保護租戶並忽略業主權益，特別當租戶與業主產生糾紛的灰色地帶。

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