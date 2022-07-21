羊村辯方結案：控罪定義模糊恐致寒蟬 官：言論自由非無限制

5名被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟繼續結案陳辭稱，本案只須證明繪本具煽動意圖和被告知情便足以入罪，5名被告分別管有繪本、舉辦讀書會和支付印刷費，是分工合作串謀犯案。

稱煽動罪殖民政府立 引用須合憲

代表首被告的大律師黃廷光昨結案陳辭稱，煽動罪由當時殖民政府訂立，控方引用該罪行檢控時須合憲和通過相稱性測試。黃指出，繪本內羊和狼的角色全屬虛構，讀者對內容有不同解讀，繪本提到「獨裁統治」、「溫水煮蛙」等字眼非咒罵政府，罷工情節也是受《基本法》保障的權利。

就控方依賴工會的政治立場指控被告，黃引述工會願景包括為社會發聲及爭取權益，工會曾去信政府就防疫措施給予意見，在聲明表示捍衛民主自由，均屬以合法目的關注會員和大眾權益，服務他們。

引林定國批美方技安 稱看法可不同

代表次被告的資深大律師彭耀鴻指出，煽動罪行中的「憎恨」、「離叛」等定義模糊，界線不清晰，形容為盲人摸象，欠缺明確法律規定，因此違憲。國安法指定法官郭偉健一度提出，言論自由不是毫無限制，本案正是要討論及作恰當限制。

彭續稱，人們對同一事件看法不同，例如美國國會轄下委員會CECC倡議美方制裁律政司人員，律政司長林定國批評對方有如《叮噹》中的技安，但彭說美國人未必是欺凌。對於說出事實可否成為本案抗辯理由，彭認為控方責任證明涉案3本繪本屬虛假，惟控方未有在審訊提出此點，故法庭不應考慮此點作抗辯理由。

代表第三被告的大律師黃宇逸亦稱，控罪欠明確界定，市民不知什麼言論踩越紅線，只宣泄情緒也可能犯案，為免誤墮法網最終造成寒蟬效應。黃又認為，控方須證明被告煽動暴力或擾亂公眾秩序才能入罪。案件下周六（30日）續由辯方結案陳辭。

【案件編號：DCCC 854/21】

（港區國安法）