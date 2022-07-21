涵擅取覽干擾5類罪 刑罰重於現時「不誠實取用」 電腦罪倡立新法 IT界稱規管闊

諮詢3月 法改會：國安法下需改革

法改會電腦網絡罪行小組委員會昨發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》諮詢文件，提出訂立5項罪行，包括非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統，以及提供或管有用作犯罪的器材（見表）。3個月諮詢期由昨日起至10月19日，意見並轉交政策局，暫未有立法時間表。保安局回覆查詢稱，政府會密切留意法改會的研究進展及最終建議。

域外行為適用 奪命可囚終身

其中，未獲授權下取覽程式或數據為新訂罪行，建議中並無規定要有惡意成分。小組委員會成員陳政龍解釋，做法是因難以證明涉案人取覽意圖，亦與其他司法管轄區看齊，如取覽數據後意圖作其他犯罪活動，應構成加重罪行。

至於提供或管有用作犯罪的器材或數據罪，陳表示，罪行針對勒索軟件、病毒等，如使用Telegram等通訊軟件作非法討論，「想像唔到會跌落管有（用作犯罪的器材）」，但可能有其他罪行涵蓋。而非法干擾電腦數據及非法干擾電腦系統罪，則整合自現有「誤用電腦」罪，規管損壞、刪除、更改電腦數據，如植入木馬程式、分佈式拒絕服務（DDoS）攻擊等情况。

專業人員檢漏洞免責否 待諮詢

小組建議可為5項罪行訂立「合理辯解」免責，以平衡公眾利益，細節則留待公眾在諮詢期間發表意見。小組舉例，如網絡安全專業人員在未獲授權下取覽數據，以檢查是否有保安漏洞；以及僱主在未獲授權下截取僱員在公司電腦的數據等情况，是否可納入免責辯護。

刑罰方面，非法干擾電腦數據及系統兩罪，如屬「加重罪行」，建議可處終身監禁。陳政龍舉例，意圖危害他人生命屬「加重罪行」，如干擾醫療系統、交通信號系統等。他解釋，刑罰參考了現有「刑事毁壞」罪。其他3項罪行，如循簡易程序定罪最高囚兩年，檢控時效期為兩年，較一般半年時效長；如循公訴程序定罪則最高囚14年，無特定起訴期限。另外，小組認為新訂5項罪行應適用於域外範圍，凡是與香港有聯繫的案件，香港法庭應具司法管轄權。

法改：單一條例處理界線更清楚

被問到現有「不誠實取用電腦」曾被質疑「萬能key」，如何說服公眾今次建議罪行不會被濫用，陳稱部分建議罪行其實與現有罪行重疊，希望可令網民在系統性保護下使用網絡，又稱如有單一條例處理電腦網絡罪行，可令市民更清楚法律界線。他說，如案件涉及公眾知情權，相信法庭會按社會合理期望判決。

專家稱忽略意圖 憂礙專業研究

賴灼東質疑，新控罪多針對行為，並無特別考慮意圖或背後原因。他舉例，在未獲授權下取覽程式或數據，除男女朋友互撞帳號等生活情况，保安業界常見「白帽黑客」主動掃描網站漏洞再通知機構或更新，本身都未必有授權，變相窒礙此類自願的保安或學術研究。雖然法改會探討是否豁免專業網絡保安機構或人員，但他說作為網絡安全研究管有病毒很正常，「自己成部機是病毒」，認為網絡保安不是專業考牌，反問坊間也有機械人比賽，「是否要電機工程考牌才可以比賽？」他說今次立法建議相當技術，呼籲法改會諮詢業界。

大狀稱緊貼潮流 不代表更易檢控

執業大律師黃繼兒向本報說，科技犯罪有時難以證明意圖，基於公共利益，可將控罪視為嚴格法律責任（strict liability），即一有行為就視為有相關意圖。他說過去亦有案例顯示公共或國家安全控罪上不一定要證明意圖，加上科技犯罪往往比法例走先一步，認為今次法改會建議是緊貼潮流，不一定代表易了檢控。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676