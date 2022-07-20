上網查資料作弊 一考生所有成績DQ

8考生試場內拍照 5降級3扣分

今年有8名考生於試場內拍照、將電腦條碼或試場照片上載互聯網，其中把照片傳上網5人遭考評局降級成績，餘下3人則扣分處理。

122人違手機規則 增六成

其他違規個案包括122人違反手提電話規則，較去年76宗大增六成。許婉清形容考生不小心，「好多考生解釋以為手機已關機」，當中無嚴重個案，不構成要降級，但或要扣分。

另有32名考生攜帶未經許可物品到試場，須輕微扣分，較去年26宗多，個案包括其手表、收音機或計時器發出聲響，亦有考生帶同上一節試卷。此外，73名考生沒遵從考試時間指示應考，包括開考前翻閱試卷，以及考試結束仍執筆作答。

新冠疫情下，今屆DSE檢疫或確診考生可赴竹篙灣特別試場，考試日可決定應考或成績評估（最高第5級）。今年有170宗成績評估申請，按年升27%，有4宗不獲批准，原因包括欠醫生證明、欠有效校內成績，因此無法評估；整體有12個科次獲評第5級，各級比例與往年相若。

（今日放榜）