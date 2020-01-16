DSE生新低 1.3人爭1八大位 逾1.7萬人達學士門檻 學友社：17分或可升Ｕ

專上院校近2.3萬學士學額

今屆DSE共有41,196名日校校生，若以升讀學士課程為目標，17,269名（42%）日校考生考獲「3322+2」（即中、英文科考獲3級，數學及通識科考獲2級，另一選修科考獲2級）或以上成績，而專上院校（自資院校、8間資助大學）有近2.3萬個學士學額，足以涵蓋所有合資格學生；不過，如要入讀港大、中大、科大、理大、城大及浸大，門檻則較高，要達「3322+33」。達「3322+33」的日校考生則有14,324人（35%）。

學友社學生輔導顧問吳寶城料今年考獲5科共20分者頗大機會入讀八大，認為同學在JUPAS（大學聯招）選擇可較進取。他建議學生可參考大學去年入學數據，若成績與去年下四位分數相差2至3分，亦可將心儀課程放置在A1（首志願）及A2選項，挑選A3則應較穩陣。至於考獲17至19分的同學，他認為亦有機會入讀大學，可選擇教大、嶺大等課程或學額較多的學系，例如工程及理學系，亦可報讀自資院校課程。

疫下讀高中 考評局：今年考生沒遜色

中大入學及學生資助處處長王家徹說，以往中大整體入學中位數是5科共25至26分，雖然今年JUPAS申請人數減少，「但報讀中大的人數不錯」，預料今年入學中位數相對穩定，但最低分數（Cut-off）會輕微下跌。他建議考生若學科的入學中位數及下四分位數與其成績分別相差1至2分，亦可放在A1。他勸勉學生放榜後要腳踏實地，若成績不及學科收生範圍，不要浪費機會，應選較大把握的學科，或其他院校的同類課程。

中文科分別有87.8%及59.7%的日校考生取得2級或3級以上，而79.1%及53.2%日校考生在英文科取得2級或3級以上，全數均比去年下跌（見表）。今屆考生高中3年都在疫情下度過，考評局（公開考試）總監麥勁生認為每年考生表現有出入、上落是常態，去年及今年學生成績只有約1%差別，認為今年考生表現沒有遜色。至於英文科口試因應疫情取消，他認為校本評核已能考核同學英語能力。

8人成狀元 4屬「超級狀元」

今年有5男3女考獲7科5**成為狀元，比去年多1人，其中4人屬「超級狀元」，亦較去年多1人。另有13人及38人為「榜眼」（6科5**）及「探花」（5科5**），數目均較去年18人及47人下跌。

明報記者

（今日放榜）

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