港故宮教局推教材 文物主軸趣學中史

非強制用 「唔信老師唔用唔睇」

教學資源冊運用故宮文物設計4個學習活動單元，4件文物包括《於郊臺迎勞將軍阿桂凱旋將士等圖》、《雍正臨雍圖》、《二龍戲珠紋長方攢盒》及《紅毛𠸄咭唎國王差使臣馬嘎爾呢貢至詩以誌事》。教育局策略伙伴（個人、社會及人文教育）陳嘉雯稱，各單元都以故事和趣味為切入點，「期望做到見物見人」。她表示，每個文物主題設計了2至4個學習活動，活動時間由5至15分鐘不等，目的是引發學生閱讀地圖及運用資料、觀察推論及歸納等能力。

設學習活動 校長稱有新意

陳嘉雯補充，其中一個單元以琉球國進貢清朝的《二龍戲珠紋長方攢盒》為主題，當中要求學生分析不同史料，培養分析能力。另外，單元有不同教學活動，例如可配合立體書和積木，製作四格漫畫，提高學生興趣。她又形容，老師如同進行二次策展，透過自身對展品的詮釋，以及理解文物與學科知識的關係，同時根據課堂內容及學生程度，利用教材配合教學。

教育局陳碧華表示，資源冊現階段作為補充教材使用；談及未來會否納入文憑試課程，由於課程持續更新發展，她指目前難以評估日後發展 。

皇仁書院校長梁路得說，資源冊具新意，而且設計彈性，能夠讓學生以活動形式學習，同時適用於不同科目，如中國歷史及視覺藝術科等。

吳志華表示，香港故宮與教育局會繼續合作，包括邀請學校到故宮參觀，並視乎學生學習需要，如道德倫理及個人成長等議題，提供相關學習機會。

平台售免費票 港故宮稱已促刪帖

本報早前報道有人於網上買賣平台，以75元出售香港故宮周三的免費門票，吳志華回應稱，已要求有關網站刪除帖文，並會處理有關違法行動，有需要會跟警方協調。他又說，故宮展品會輪換，呼籲市民毋須心急到訪；截至昨日8月份門票已售出超過90% ，即售出12萬張門票。