施政報告將諮詢公眾 李家超：歸納意見以達習要求

夏：習「四點希望」為港提供行動指南

夏寶龍在研討會上表示，習近平提出的「四點希望」具有鮮明的問題、目標和結果導向。他希望新政府改變治理理念、改進作風、強化基層基礎、提高治理能力，建立一個有為政府；他冀新政府有力回應市民，切實排解民生憂難，「一步一個腳印，一件一件幹起來」，讓市民享有更多、更直接和實在的獲得感、幸福感及安全感。夏寶龍又重申，保持香港長期繁榮穩定、獨特地位和優勢，是中央的長期戰略，不是權宜之計。

李家超回應研討會內容，表示習近平的講話將會是政府未來5年施政的大方向，他已在各方面開始落實措施，包括政府架構重組、設立「特首政策組」和4個工作組、成立18區「地區服務及關愛隊伍」等。

譚耀宗稱會上沒特別提23條立法

對於夏寶龍提到必須堅決打擊反中亂港勢力，全國人大常委譚耀宗和行會召集人葉劉淑儀均表示，會上沒特別提及《基本法》23條立法。對於夏的說法是否代表要盡快就23條立法，李家超回應稱，最重要是有效處理能評估的國安風險，政府正就23條立法做全面法律研究和參考不同地方的國安法律。

全國港澳研究會理事何建宗認為，夏寶龍過去兩次出席研討會時，港府主要由政務司長代表出席，今次李家超親率主要官員參與，反映政府對習講話的重視。