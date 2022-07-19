夏寶龍：警惕反中亂港「賊心不死」 田飛龍：非針對民主派 惟反映轉型有緊迫性

促建「一國兩制統一戰線」 畫最大同心圓

研討會昨在香港設分會場，出席者以視像方式參與。國家主席習近平7月1日來港發表講話，就一國兩制實踐提出「四個必須」。夏寶龍在研討會發表講話，指要深刻領會「四個必須」，在「必須堅持愛國者治港」方面，他提醒港澳居民應警惕反中亂港、亂澳分子「賊心不死」，美國和西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲，必須堅決與美西方外部勢力作鬥爭，打擊一切反中亂港勢力。夏表示，任何人在任何時候挑戰「一國兩制」底線、反中亂港，必將受到嚴懲。

習近平在七一講話向新政府提出「四點希望」，包括「家和萬事興」，港人要繼續發揚包容共濟、求同存異傳統。夏寶龍昨稱要建立最廣泛的「一國兩制統一戰線」，在愛國愛港愛澳的旗幟下「努力畫出最大同心圓」。全國人大法律委員會前主任委員喬曉陽亦有發言。

與習七一講話相比，夏寶龍針對愛國者治港的說法更具體，明言反中亂港勢力「賊心不死」，要「不留縫隙」打擊，有學者和建制派分析並非針對所有民主派。

稱夏針對23條立法

范太：不少民主派符「建設力量」要求

范徐麗泰認為，夏寶龍是針對23條立法，相信今屆政府任內會完成，又表示不少民主派符合習近平提出屬「建設香港的積極力量」的3個要求，即支持一國兩制、熱愛和不破壞香港、遵守《基本法》及香港法律，反問他們「為何不可以參加貢獻香港呢？」。全國人大常委譚耀宗則指出，夏寶龍是正告反中亂港的民主派和西方勢力，中央將堅決打擊他們，不會留情。

田：僅針對危害國安港繁榮者

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍分析，夏寶龍僅針對在法律上危害國安和香港繁榮穩定的團體與個人，包括「港獨國際路線」分子和在本地蟄伏的「極端反對派」。他重申民主派在新制度下必須轉型為「忠誠反對派」才有活動空間，夏寶龍的演辭反映民主派的政治改造及調整在時間和行為上均有緊迫性。

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，夏寶龍講話反映中央認為國際和國家安全形勢極嚴峻，並要求特區政府及愛國力量面對外部勢力打壓時需要有「強大戰鬥力」，確保香港不會受太大影響。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎則認為，夏的說法顯示北京欲進一步壓縮民主派空間。

狄志遠：習已定和諧要旨 不覺重新演繹

新思維主席狄志遠不認為夏的說法反映要進一步打壓民主派，稱習近平的講話已定下和諧兼容的要旨，不覺得夏在重新演繹中央態度。民主黨主席羅健熙和民協主席廖成利未有回覆本報查詢。

民主黨近日屢被建制派批評在新制度下沒「改弦更張」。范太認為，夏寶龍講話不是衝着民主黨而來，但若民主黨無法接受中共作為中國執政黨、不接受憲法，仍然可在港生活，惟不應參與治港，「無理由將門檻降低讓你跣入去」。譚耀宗亦指建制派的說法是冀民主黨改變，倘不接受便會繼續捱批，但是否解散由民主黨自行決定。

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