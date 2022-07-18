稱一般申覆核毋須訟費 大狀：除非濫用程序

翻查陪審團案判辭，法庭引用時任立法會議員梁國雄在2014年就立法會「剪布」提出司法覆核案例，當年法庭指梁雖敗訴，但他提出的問題涉及重大公眾利益及法律觀點，而且他明顯無個人利益，故毋須付訟費。而在陪審團案中，法庭指國安法在香港屬新事物，唐英傑在司法覆核中提出的事項具重大公眾利益，因此下令不作訟費命令。

不過，唐英傑就判決上訴遭駁回，法庭則引用2007年朱凱廸就皇后碼頭司法覆核上訴個案，指唐英傑提出明顯無可爭辯的上訴，以公帑處理沒勝訴機會的上訴案件，有違公眾利益，終下判訟費命令。

陸偉雄解釋，如提出司法覆核的目的有公眾利益，例如梁國雄就坐監者要剪髮提出司法覆核，並非為個人榮辱，則無論勝敗都不用支付訟費；然而每個法律階段都有不同處理，如當結果塵埃落定仍就沒勝算的判決提出上訴，律政司需再就其無理據的法律觀點聘用律師回應，則有可能被視為濫用程序、浪費資源。