「陪審團案」等被追138萬訟費 唐英傑：感無助

律政司：案件進行中 不宜評論

律政司回覆本報查詢時表示，由於案件司法程序正在進行，律政司不適宜評論。

覆核原因 唐稱憂判決影響其他被告

陪審團案上訴駁回 判付訟費73.65萬

港區國安法首案被告唐英傑，因駕駛插有「光時」旗幟電單車撞向警員，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，案件由3名法官共同審理，不設陪審團，去年唐就不設陪審團一事向高院提司法覆核，被裁定敗訴。當時法庭指「唐英傑案」是國安法實施後首案，涉及重大公眾利益，故不作任何訟費命令。後來唐不服上訴，遭上訴庭駁回，並判他要付訟費。

本報獲得律政司今年3月向唐英傑及其代表律師發出的信，向唐追討陪審團案件的訟費，款項約73.65萬元，並提出在3月14日限期前繳交。

至於唐英傑2020年向高院申請人身保護令遭拒絕，法庭判他要支付訟費。根據本報獲得今年5月律政司向唐發出的信，其中商討人身保護令案的訟費，律政司提出唐英傑支付兩部分訟費，分別是35.8萬元加利息的訟費，以及扣除法援後約28.9萬元的訟費。

據了解，唐英傑尚未支付上述陪審團案及人身保護令案合共逾138萬元的訟費。

陸偉雄：通常彈性處理 刻意拒付可監禁

大律師陸偉雄解釋，法庭判處敗訴一方承擔訟費，代表要支付對方的律師費用，一般屬實報實銷。他表示，律政司會發出信函追討訟費，如被裁定須負訟費責任而最終未有支付，通常會彈性處理，例如分期或延期支付，若刻意拒付訟費，則可能有監禁、「釘契」及面對破產等後果，後果由法庭判斷。

唐英傑以書信回覆本報時表示，當時得悉國安法案件不設陪審團，他認為可能對他和之後的被告造成不公，故提出司法覆核，當時未料被判敗訴，上訴再遭駁回，並需付巨額訟費。他稱感到無助，「假如要破產的話，我將來都唔知點算好」，擔憂日後再難置業或移民。

另唐英傑早前曾就國安法控罪上訴，後來放棄。他在信中解釋，因法援署改派另一批律師處理他的案件，同時他評估上訴成功機會微，「與其浪費時間做啲無幫助嘅事，倒不如接受現實」。

明報記者 廖俊升