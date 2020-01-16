回應美CECC制裁言論 林轟如技安般「橫蠻」

美：不評論採納否 林：有方法保障檢控官

美國國務院回應本報查詢時，不評論會否採取CECC報告中的建議。國務院發言人說，不會評論任何可能採取的潛在制裁或其他行動。

林定國昨在無綫《講清講楚》說，一早預計到自己可能受制裁影響，形容「食得鹹魚抵得渴」。他指前線檢控官只是打工，質疑報告旨在令其他人不敢加入律政司，批評CECC做法「卑鄙無恥」。他強調，有意加入律政司者不用擔心，「我們會有適當方法，保障他們不會受到任何這方面（制裁）行動的影響」。被問會否不公布檢控人員身分，他說不方便透露具體做法。

他又說，有人對本港法律制度作不正確或虛假指控，上任後希望更快、最短時間回應，避免受眾先入為主。另一方面，他以打「法治的疫苗」為例，希望加強市民對基礎法治、憲法、基本法及國安法的認識，「灌輸正確知識，等佢哋有基礎的判斷力」。

政府早前研究法定機構中公職人員宣誓問題，林定國說，暫時看不到一般私人執業的律師及大律師為何會被視為公職人員，至於政府外判的大律師或律師，他說仍在研究如何界定「公職人員」，未有完成時間表。