23條保釋門檻 林定國稱應同國安法 大律師會：較03年立法建議嚴格 葉劉：與時並進

其他國安案設陪審團否 林：不能一概而論

終院去年就「羊村案」被告保釋上訴裁決，指國安法保釋門檻亦適用於其他涉及危害國安的刑事罪行，須確保被告不會繼續實施危害國家安全行為。林定國昨接受無綫訪問時，被問到按有關判決推論，23條是否套用國安法保釋原則，他說基於終院判決，23條作為處理國安的法律，保釋條件應與國安法相同。

23條立法另一關注點在於會否與國安法一樣，給予律政司酌情權提出不設陪審團審訊，惟林定國在節目中未有提及。至於其他國安法案件，會否設陪審團審訊以釋除外界疑慮，他沒正面回應，稱不能一概而論。他稱有關安排背後有其原意，律政司不能隨便運用酌情權，倘若日後考慮使用酌情權，必然遵守法律條文。林定國強調，法庭判例指由3名法官取代陪審團，亦無損被告公平審訊的根本權利。

2003年政府提草案就23條立法時，同時提出修訂《刑事訴訟程序條例》9G(10)(b)條，修訂後顛覆、分裂國家或煽動叛亂罪與謀殺罪看齊，被告須向高等法院申請保釋（見表）。大律師黃宇逸解釋，根據此條文，在高院申請保釋的門檻仍與一般刑事案相同，不過法院極少批准謀殺罪被告保釋。

杜淦堃：應一籃子考慮被告保障 不能只看保釋

杜淦堃認為，國安法下的保釋門檻較2003年的23條草案更嚴格，他不揣測23條立法條文，但估計保釋條件和陪審團安排很大可能與國安法相同。至於應否給予律政司酌情權提出不設陪審團審訊，他回應稱言之尚早，公會將於政府公布條文後討論。杜淦堃強調，應一籃子考慮23條對被告的保障，例如能否加快開審等，不能只看保釋和陪審團安排。

湯家驊倡允酌情權 部分不設陪審

資深大律師湯家驊說，由於23條是有關國安的法例，根據終院判決適用於國安法保釋門檻，「立什麼法都要跟」，不容政府選擇。他又指謀殺等最高刑罰同為終身監禁的嚴重罪行，法庭極少批准被告保釋，但國安法容許被告證明不會繼續危害國安後保釋，認為保釋門檻其實較同類罪行稍低。湯亦認為，由於23條審訊或涉及大量機密資料，建議給予法官酌情權，容許部分案件不設陪審團。

保安局前局長、行會召集人葉劉淑儀2003年主責23條立法，她認為相隔19年，本地和國際社會環境有很多改變，不能與當年條文比較，應與時並進。她相信23條有很多安排將與國安法一致，認同採納與國安法相同的保釋門檻，亦認為律政司應有酌情權申請不設陪審團審訊。

對於部分人以侮辱字句批評政府後被控煽動罪或國安法，是否代表市民只可批評但不能謾罵政府，林定國回應稱香港沒有「謾罵政府罪」，強調重點在於是否有意圖推翻政府或挑起仇恨，很難抽空解釋，但認為以常理理解法律精神是不難判斷。

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