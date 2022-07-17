「用電煮食較平」 學者倡轉電爐壓力煲

稱「水電煤」佔通脹比例不多

根據統計處5月份消費物價數據，電力、煤氣及水的類別佔整體物價2.82%，當中煤氣為0.66%，5月份指數按年升8.9%。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人經濟學者李兆波稱，「水電煤」佔整體指數比例不多，除非價格大幅波動，否則對本港通脹影響有限，但煤氣費與電費一樣，均由基本費用及燃料費組成，當中燃料費受外圍因素如油價影響，他預料國際油價短期內仍處偏高水平，「燃料費係咁加，雖然唔算大數目，但小數怕長計」，與其他家庭開支合計，就不是小數目。

李說，市民所住屋苑若裝有煤氣管道，「根本無得揀，唔可以轉用石油氣」，但亦可將部分燃氣爐具或熱水爐轉用電力款式，「受油價影響，電費與煤氣費都上升，用電煮食始終較平」，若未能以電力煮食，亦可用壓力煲達至節能省錢效果。

根據機電署《香港能源最終用途數據2021》住宅類別的能源使用分佈，2019年電力約佔70%、煤氣及石油氣約佔30%、油及煤產品不足1%；2009年電力與煤氣及石油氣分別約佔68%及32%，油及煤產品不足1%，顯示近年電力佔住宅整體燃料比例略增，煤及石油氣則稍降。

（能源通脹系列之三）