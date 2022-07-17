為兩孩「煮飯唔慳得」 主婦少開冷氣幫補

居於舊樓的陳太說，由於大廈沒有煤氣供應，只能每月購買一罐石油氣供一家四口和外傭使用。按照她提供的收據，顯示每罐標準12公斤的石油氣，今年6月賣420元，較2月時391元增加逾7％。她說兩個小朋友處於發育階段，即使燃料和食材價格上升，都堅持親自準備午餐和晚餐，以及每周煲一次老火湯，即使「兩餸飯」價錢較低，但「煮飯呢啲錢唔慳得」。面對家用燃料加價，煮飯錢不能慳，陳太唯有在電力上想辦法慳錢，孩子放學回家後，要求他們下午停開冷氣一段時間，結果兒子熱得要除衫做功課。

飲食界：佔開支不大 料不觸發加價

市民黃太則說，上月煤氣費738元，較前年同期939元少，形容「不覺得有太明顯的加幅」。每日煮晚飯的她說，平均每餐飯用20多元煤氣費，仍較外出食飯便宜。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，能源費用佔食肆營業額約3%至5%不等，燃料成本上升，商戶每月或須額外繳交幾百至幾千元費用，估計對整體開支影響未必太大。由於煤氣和電費升幅不及其他成本，他估計不會觸發食肆加價，惟他擔心「牽一髮動全身」，一旦煤氣和石油氣價格上漲，或導致其他公共事業加價，令物流等整體營運成本上升。他說人流不多導致部分食肆提早關門，或間接減省能源開支。

（能源通脹系列之三）