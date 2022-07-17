「燃料調整費」一年倍升 煤氣貴一成 議員促引入管制協議 環境局：現監管合適

明報記者 馬耀森 施晉宇

下月標準收費加4.4%

煤氣公司：已採措施應對價格波動

煤氣公司今年6月公布，8月1日起調整標準收費，每兆焦耳調高1.15仙，至27.2仙，加幅4.4%，相當於2021年實質煤氣費的3.95%，預計約七成住宅用戶每月煤氣費用增加不多於10元，每月9.5元的保養月費維持不變；約一半工商業用戶每月煤氣費會增加少於290元。今年8月調整標準收費後，煤氣公司承諾未來兩年不加價。

月用10度 煤氣費多付17元

煤氣費主要由標準收費及燃料調整費組成，而燃料調整費在過去一年不斷增加。本報翻查用戶煤氣帳單，發現去年6月每兆焦耳的燃料調整費為2.71仙，之後一直攀升，今年6月為6.32仙，增加1.33倍。資料顯示，煤氣公司曾於2012年表示逾四成住宅用戶每月使用煤氣量低於500兆焦耳，以此推算，一個每月使用約10度、約等於480兆焦耳（1度煤氣等於48兆焦耳）煤氣的家庭，去年6月需繳交約147.788元煤氣費（包括標準收費、燃料調整費及每月9.5元的保養費），至今年6月增至165.116元，增加17.328元，升幅11.7%。煤氣公司下月1日將調升標準收費4.4%，若燃料費再上漲，住戶到時需支付的費用將更高。

中華煤氣回覆稱，自2006年起利用天然氣與石腦油雙原料生產煤氣，分別約佔總生產原料六成及四成，當時公司與澳洲天然氣供應商簽訂長達25年的供氣合約，定價以每桶石油25美元為參考，以現時每桶石油價格約100美元比較，至2021年底已為客戶節省約190億元燃料費。

對於下月增加基本收費，中華煤氣表示，過去3年公司經營成本不斷上漲，不斷積極開源節流，但仍未能抵消成本增加，故此8月1日起調整煤氣費價格。

環團：原料掛鈎油價 料短期續升

能源諮詢委員會前委員、世界綠色組織行政總裁余遠騁分析，煤氣公司生產煤氣的原料包括天然氣及石腦油，當中石腦油佔四成，而石腦油價格與原油掛鈎，國際油價上升直接影響石腦油採購價格，故燃料費在過去數月升勢更急。他預料國際油價在短期內「無可避免」再上升，間接令電費及煤氣費增加。

鄧家彪促資訊更透明免濫收

工聯會立法會議員鄧家彪說，本港經濟尚未復蘇，失業率仍維持在高水平，煤氣費及電費增加均對市民有相當大的壓力，故不希望公共事業急於加價。他說，煤氣燃料調整費在過去一年升幅驚人，但煤氣公司未有如兩電在其網頁清楚列出每月收費，透明度不足，認為政府應為市民把關，例如引入審批機制，以及要求煤氣公司向公眾交代更多與收費有關的資訊，「確保無多收濫收」，若燃料費升幅太大，亦可考慮提供補貼。

被問到會否對燃氣引入監管機制，環境及生態局回應稱，煤氣、石油氣及電力公司一直在提供煮食及熱水的能源市場競爭。目前煤氣只佔香港最終能源需求約8.7%，而由於煤氣是在具競爭的環境下運作，亦沒迹象顯示有濫用市場支配地位的情况，故政府認為現時採用的安排是合適的。

根據煤氣公司去年業績報告，截至2021年底，客戶數目為1,964,937，按年增加21,160戶，輕微上升 1.1%。

（能源通脹系列之三）

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