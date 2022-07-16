時任區議員李志宏指罵警員罪成 官：有意煽暴

【明報專訊】沙田區議會前主席李志宏涉嫌於前年5月24日在銅鑼灣指罵警員「廢物唔係人」等，昨日於東區裁判法院被裁定「在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為」罪成，還押至7月28日判刑。裁判官劉綺雲於裁決中指出，被告自稱在場執行區議員職務，但他身為時任沙田區議員，劉官看不到其職務與警員執法有任何關係。劉官又批評，被告以粗言辱罵警員，具意圖煽動示威者對警員即時使用暴力。
被告自稱執行職務 官：不解與警執法關係
劉官綜合案情指出，被告李志宏（52歲）當日下午4時許坐在行人路上，自稱被警員推跌，惟警員澄清沒有此事。不久，被告站在封鎖線前，激動指罵「黑警死全家」、「警察垃圾」等字眼。另一警員上前了解，被告就高舉身分證，質問「我有無犯法？」引起人群聚集和起哄。劉官裁定，3名作供警員的說法誠實可靠，而被告以侮辱言語挑戰警員，「令本身混亂的情况更混亂」。
辯方稱一時激動 官：區議員身分煽情緒
辯方在審訊時爭議，被告只是不滿警員執法，一時情緒激動。惟劉官反駁，被告反過來指控警員，並以區議員身分質疑警員，屬有意煽動現場情緒。劉官又稱，所有人都有權監督警員執法，前提是不可違法，加上《區議會條例》列明區議員負責向政府提供公共設施、福利等範疇的意見，無法與警員在公眾活動事件執法「扯上任何關係」，裁定被告罪成。