刑期上訴得直 平安夜「和你sing」醫生減囚半年

衣有「光時」攜裝備 定罪上訴駁回

上訴人張家齊（案發時23歲）為註冊醫生，早前裁定一項非法集結罪成，原審裁判官陳炳宙判囚20個月。上訴方爭議上訴人只是舉機拍攝集會，從沒叫喊口號，無意圖參與非法集結；本案不涉縱火或堵路，原審判刑過於嚴苛。

高院法官陳仲衡在判辭指出，上訴人身穿印有常見於反修例示威的「光時」標語及「主修革命 暴徒大學」英文字眼的上衣，認為以案發時社會氣氛，一般巿民不會穿印有這些字眼的衣服外出以免「瓜田李下」，引起執法者懷疑。雖然部分字眼有外衣遮蓋，但陳官認為綜合他身穿黑衫黑褲及在背包攜有示威者常見裝備，是「激進示威者的常見裝束」。

陳官續稱，若上訴人只是好奇在現場拍攝，不會穿上述裝束及以口罩遮掩面容進入發生非法集結的商場，亦不會在防暴警驅散後仍逗留，故駁回定罪上訴。

原審「核心滋事分子」說法欠證據

至於刑期上訴，陳官認同本案性質較同類案件為輕，亦無證據顯示上訴人有領導角色，且原審裁判官沒說明因上訴人初犯給予多少刑期扣減，他以上訴人當時身穿「光時」上衣便說其重犯機率高「未免是過於武斷」；而原審裁判官認定上訴人是「核心滋事分子」亦缺乏證據支持，陳官認同刑期明顯過重，減刑至14個月監禁。

【案件編號：HCMA 484/21】

（反修例風暴）