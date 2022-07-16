涉為4人提供窩藏地 貨倉管理員控妨司法

官拒保釋 押後待查有否同黨

報稱貨倉管理員的被告葉豪（34歲），被控於2020年10月某日至2022年7月13日期間，包括首尾兩日，在香港連同他人意圖妨礙司法公正，而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即提供協助給馮清華、曾志健、王愷銘、案發時13歲的少年，而目的為逃避法庭聆訊及／或逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查，及／或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

控方在庭上申請押後案件，待警方檢視被告的Payme戶口、手機及電腦等，以調查案中會否另有主腦或協助逃犯的人；另需時調查窩藏地點租約，由誰租單位。控方同時反對被告保釋。辯方有申請保釋，羅官聽畢陳辭後拒絕被告保釋，被告保留8天覆核權利，7月22日再上庭。

【案件編號：WKCC 2345/22】

（反修例風暴）