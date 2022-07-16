「升旗易」稱百萬元供健仔等食宿 否認利用眾籌

陸委會：不鼓勵非法來台 反對藉此詐財

警方回應稱，採取任何行動會按實際情况依法處理，不評論個別個案。另外，政府飛行服務隊定翼機被發現曾於周三在西貢一帶低飛，該隊昨回應稱當日飛行行動與案件無關。台灣陸委會回應本報查詢稱，絕不鼓勵以非法方式來台，反對有心人藉相關名義詐財。

「Friends of Hong Kong」昨在facebook發聲明，稱組織去年10月已停運，否認曾以曾志健名義眾籌，只曾推過一個月訂閱，共收300英鎊，又稱對「西貢計劃」毫不知情。該組織又表示與「升旗易」無關，雙方曾於前年12月見面，但因理念分歧，未有再聯繫。「探子Channel」昨晚稱「升旗易」部分指控不實，稍後公開反駁。

Friends of HK稱不知潛逃計劃

探子頻道：升旗易部分指控不實

「升旗易」兩名男主持在影片中表示，曾出資為4人提供食宿，聘專人煮食及送飯，又購買遊戲機、影碟給他們娛樂，每月支出約數萬元，累計花費逾百萬元，因擔心消息外泄，從未藉4人名義籌款，全由自己出資。身處英國的二人承認不清楚有否被「落格」、4人有否被刻薄虐待。

兩名主持透露，去年12月曾經收買貨櫃輪船長，欲安排4人離港，考慮船途長、易生意外，故着4人拍片交代情况。該次行程最終因有人向外籌款及張揚路線，船家遭警方截查而事敗，後來已再難找船，後期亦無法接觸4人，估計他們今次被船家出賣而拘捕。

稱安排坐貨櫃輪離港事敗

兩主持稱早於2020年7月離港，同年8月底至9月初，「探子Channel」稱有人想離港，向他們了解方法，因而認識健仔。兩人曾建議健仔等人到美國駐港澳總領事館尋求庇護，被館方拒絕，負責接載的司機其後亦赴英，相關介紹人亦移居英國，並稱有200萬元要轉帳至英國。

對於警方稱4人曾支付逾40萬元偷渡費，「升旗易」稱收款者為肥仔德，他收款後亦赴英。兩人稱大部分在英港人知悉肥仔德的身分，而宣稱曾志健流亡的「Friends of Hong Kong」正是由肥仔德及另一人創立，不排除4人曾拍片供肥仔德眾籌。「升旗易」另提到，曾為健仔的15歲女友買機票赴英，女生後來遭肥仔德利用及籌款，「（肥仔德）到𠵱家仲呃緊（人）」。

（反修例風暴）