大狀：「非法用途」雖收窄 同類案上訴翻案難

【明報專訊】據本報統計，反修例案中至少45人僅被控《簡易程序治罪條例》第17條下的「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪，沒牽涉其他控罪，物品涉及索帶、雷射筆、噴漆、槌、鉗、士巴拿等，當中8宗（包括本案）只涉管有索帶，2宗罪脫，5宗簽保守行為。有大律師認為，終院的裁決「收窄」條例中「非法用途」的定義，下級法院須參照此案例處理日後同類案件，但相信上訴「翻案」機會較微。
截至今年4月，共2850人涉反修例案件被檢控，至少45人僅被控本案的控罪，當中17人罪成，20人撤控或簽保守行為，8人罪脫；亦有被告因藏有索帶，被控《刑事罪行條例》的管有物品意圖損壞他人財產罪，最終獲准簽保守行為。
判辭註腳留空間日後再定
大律師黃宇逸稱，本案裁決不代表管有索帶必然無罪，他引述判辭註腳提及，終院對較長索帶或有其他用途，包括由執法者用作束縛被捕者表示「沒有補充」。這代表索帶亦可用於束縛他人，相信終院有意保留日後有同類案件之時，由法庭再作決定。
黃分析，裁決將法例中「原本看似好闊嘅定義收窄咗」，列明僅包括3類用途，而非「任何」非法用途。噴漆、雷射筆等被控同罪的物品，亦「有可能」不符上述非法用途；但他強調，仍要視乎被告在什麼情况下管有物品，以推斷其意圖，難一概而論。
指噴漆更偏離定義
倡評估「仲告唔告到」
大律師蘇俊文則認為，終院透過判辭重新解釋「非法用途」的定義，過去被視為非法用途的噴漆似乎不符合終院判辭定義，甚至比索帶更偏離非法用途，建議律政司若仍提控，應評估「仲告唔告到呢？」
不過蘇指出，若被告在非法集結現場被捕，仍可按照終院早前就暴動定義的裁決，以被告攜有索帶推論他曾參與集結，控以非法集結罪。
至於已定罪案件，黃宇逸稱若上訴期限未過，或可上訴推翻定罪；但若期限已過，上訴機會則很微。蘇俊文亦認同，定罪後法律的詮釋有變，不能影響之前裁決，「理論上已經冇㗎喇，定咗罪就定咗罪」，但罪成者仍可嘗試以司法公義為由，要求法庭酌情延長上訴期限。