大狀：「非法用途」雖收窄 同類案上訴翻案難

截至今年4月，共2850人涉反修例案件被檢控，至少45人僅被控本案的控罪，當中17人罪成，20人撤控或簽保守行為，8人罪脫；亦有被告因藏有索帶，被控《刑事罪行條例》的管有物品意圖損壞他人財產罪，最終獲准簽保守行為。

判辭註腳留空間日後再定

大律師黃宇逸稱，本案裁決不代表管有索帶必然無罪，他引述判辭註腳提及，終院對較長索帶或有其他用途，包括由執法者用作束縛被捕者表示「沒有補充」。這代表索帶亦可用於束縛他人，相信終院有意保留日後有同類案件之時，由法庭再作決定。

黃分析，裁決將法例中「原本看似好闊嘅定義收窄咗」，列明僅包括3類用途，而非「任何」非法用途。噴漆、雷射筆等被控同罪的物品，亦「有可能」不符上述非法用途；但他強調，仍要視乎被告在什麼情况下管有物品，以推斷其意圖，難一概而論。

指噴漆更偏離定義

倡評估「仲告唔告到」

大律師蘇俊文則認為，終院透過判辭重新解釋「非法用途」的定義，過去被視為非法用途的噴漆似乎不符合終院判辭定義，甚至比索帶更偏離非法用途，建議律政司若仍提控，應評估「仲告唔告到呢？」

不過蘇指出，若被告在非法集結現場被捕，仍可按照終院早前就暴動定義的裁決，以被告攜有索帶推論他曾參與集結，控以非法集結罪。

至於已定罪案件，黃宇逸稱若上訴期限未過，或可上訴推翻定罪；但若期限已過，上訴機會則很微。蘇俊文亦認同，定罪後法律的詮釋有變，不能影響之前裁決，「理論上已經冇㗎喇，定咗罪就定咗罪」，但罪成者仍可嘗試以司法公義為由，要求法庭酌情延長上訴期限。

（反修例風暴）