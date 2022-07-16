藏索帶定罪首案 終極上訴得直 官：「非法用途」詮釋倘不受限 將變「思想罪行」

律政司：尊重裁決 助澄清法律觀點

律政司回覆稱尊重終院裁決，這有助澄清相關法律觀點，會詳細研究判案書及相關資料。警方表示會視乎每宗案件的實際情况，包括相關事實、行為和意圖、證據等，有需要時徵詢律政司意見。

上訴人為陳俊傑，代表為大律師關文渭；答辯方為律政司。上訴人去年遭上訴庭駁回上訴，即時服刑。據了解，他在服刑完畢後已離港。

上訴人囚5月2周 服刑後已離港

判辭由終院首席法官張舉能頒下。本案爭議《簡易程序治罪條例》第17條中「管有適合作非法用途的工具」，列明「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具」屬違法。上訴方認為條例只能涵蓋束縛人身、傷害人身和入侵處所3類用途，「其他適合非法用途的工具」應使用「同類原則」，屬入侵處所一類。

上訴方所指的「同類原則」為詮釋法律條文原則，即前句列出數項具體事物，後句使用總括性的字眼，會受前句列出的物件類別所限。答辯方則認為，「其他適合非法用途的工具」應屬第四類組別。

非束縛人身等 不屬條例定明3類用途

就條例的詮釋，張官在判辭表示，必須顧及條例的歷史演變，條例原先涵蓋兩個組別，分別為「矛、棍棒及其他攻擊性武器」及「撬棍、攝鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具」。按照條例最初版本至今，「其他適合作非法用途的工具」應如上訴方所指，可應用同類原則，即把「其他適合作非法用途的工具」詮釋為適合作非法進入的工具。條例之後於1984年修訂，亦只是針對束縛人身而製造的工具或物件。

對於上訴庭認為條文可使用「時代釋義」開放詮釋，並應以中文文本為準，張官表示條例經多次修例，並非擴大控罪範圍，又認為若就「非法用途」給予不受限制的詮釋，涵蓋範圍會變得極其廣闊，有違立法機關克制、循序漸進修例的方式；而且中文文本未有準確翻譯英文原文，亦無法套用「同類原則」，故應以英文原文為準，即把「其他適合作非法用途的工具」收窄解釋。

終院遂裁定，涉案的48條索帶不是為束縛人身所製造，不屬束縛人身的類別，亦不是攻擊性武器，也不是適合作非法進入的工具，故涉案索帶不屬第17條涵蓋範圍之內，裁定上訴人不應在此條例下被定罪，裁定其上訴得直。

明報記者

【案件編號：FACC 1/22】

（反修例風暴）

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