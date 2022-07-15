理大外「搶犯」男生認暴動 辯方：事後重度抑鬱

官傾向判監 先索教導所報告

庭上披露，被告李家樑（現20歲）日前在裁判法院承認在淘大商場非法集結，正還押候判。辯方表示，被告事後患有重度抑鬱及創傷後遺症，曾49次向精神科求診，顯示事件的衝擊。

官總結求情信：被告感策劃者逍遙法外

辯方引述被告的求情信指出，他應網上呼籲、身穿便裝前往理大，在校內拾起裝備，「一瞬間覺得好威」，當天留守後排，增加人數及士氣，並阻礙警方推進，讓勇武示威者逃生，自覺行為獲大眾支持。法官讀完信件後，總結稱被告覺得「背後策劃者」逍遙法外，卻由年輕人承擔罪責。

案情稱，2019年11月11日開始大批示威者佔據理大，同月17日早上，數百名示威者佔據漆咸道南與暢運通交界附近的行車路，向警方防線投擲汽油彈及磚頭等，理大A座平台上的示威者以投石機向警方射出弓箭及信號彈。警方警告不果，多次發射催淚彈及橡膠子彈、出動水炮車發射藍色水劑。及至晚上封鎖理大出入口，翌日早上5時推進，部分示威者撤入理大，速龍小隊在理大近A座正門外制服一名示威者，被告企圖搶犯，遭警員以警棍擊打及制服。

事件中至少兩名警員受傷，其中一人被槌擊頭，右眼角及耳之間有裂傷及腫脹，施手術後留院一天；另一警員嘴唇及左肩被硬物擊中，嘴唇需縫9針，另有汽油彈在其背後爆破，致左後肩及背着火，造成紅腫及瘀傷。

【案件編號：DCCC 733/20、617/21】

（反修例風暴）