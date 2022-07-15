12港人6認妨司法 官：挑戰法治 指非始作俑者惟積極參與 料今判刑

李子賢列密接者 押後今答辯

7名還押逾年的被告原定昨在區域法院正式答辯，現年19至32歲被告依次為無業廖子文、技術員鄭子豪、學生張俊富、運輸工人張銘裕、學生嚴文謙、測量員李子賢及學生郭子麟。

辯方大律師梁鴻谷求情指出，嚴文謙只是言聽計從及交錢上船，他學習駕船表現一般。梁認為本案屬不依期歸押，甚少見被控妨礙司法公正等罪，他引述1989年前律政處官員胡禮達因貪污潛逃，稱較本案嚴重轟動得多。

求情稱屬不依期歸押

官：被告認欲阻訴訟

暫委法官王興偉說，本案當然包括不依期歸押，惟被告承認謀求阻礙刑事訴訟，或涉挑戰本港法治，同案被告早前判刑明顯超出不依期歸押刑期。根據法例，不依期歸押罪最高判監一年，妨礙司法公正罪屬普通法，則可判監7年。

代表張俊富的大律師張耀良亦提及，胡禮達案有律師獻計和提供假護照，嚴重破壞司法制度，難以與本案相提並論，該案有律師就串謀妨礙司法公正罪成判監4年。他建議法庭以監禁9個月為量刑起點，又認為法庭不應顧及被告內地服刑，「一筆還一筆」。

代表郭子麟的大律師黃錦娟稱，每個被告都是香港下一代，望法庭考慮會否構成「一案兩判」。黃與多名辯方代表稱，被告在原本案件認罪，在本案參與程度低。王官說，雖然被告不是始作俑者，沒證據顯示他們是主要策劃人，但他們積極參與計劃。

控方案情稱，2019年12月起，7名被告謀求逃往台灣以逃避其他訴訟，他們透過Telegram通訊群組，以及與被稱作「恩典」的女子等同伙見面，商討乘貨船經海路逃往台灣，終決定乘搭由鄧棨然購買的快艇潛逃。

控方稱計劃周詳 有被告付15萬

案情續稱，潛逃計劃周詳和具組織，同伙分工協調，互相資助費用和駕車接載（見表），並計劃於2020年8月23日早上分別在西貢和布袋澳登上由鄧棨然駕駛的快艇離港，惟其後非法進入內地水域時被中國當局截查拘捕。廖子文、鄭子豪及李子賢於警誡下稱，稱為「Benz姐姐」、「表哥」和「恩典」的同伙會資助他們潛逃費，另有被告要支付達15萬元的潛逃費。

【案件編號：DCCC 570/21】

明報記者

（反修例風暴）